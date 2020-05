La Adler Entertainment offre ai clienti Amazon Prime Video l’opportunità di poter vedere una selezione di nuovi film dei generi più differenti.

Bedevil – Non installarla

Per l’horror abbiamo Bedevil – Non installarla, diretto da Abel Vang e Burlee Vang, pellicola in cui il software Siri diventa malvagia e cinque adolescenti vengono così quasi costretti a scaricare l’app Bedevil che inizia a perseguitarli facendo emergere le loro paure. Per arrestare questa forza malvagia, i ragazzi devono imparare a fidarsi l’uno dell’altro, contando solo sulla propria intelligenza e coraggio.

Ecco il trailer:

Tra i titoli la rivisitazione horror della fiaba Hansel e Gretel

Hansel e Gretel e la strega della foresta nera, dai produttori di Twilight è diretto da Duane Journey. La fiaba incontra il teen slasher. Hansel e Gretel sono due fratelli che vivono in una casetta vicino Pasadena. Gretel e il suo ragazzo fumano parecchia erba e, quando Hansel gli rivela di essere venuto a sapere dell’esistenza di un’anziana signora che spaccia la migliore sul mercato, Gretel manda il suddetto fidanzato a prenderne un po’. Quel che il malcapitato scoprirà è che l’anziana signora è una strega cannibale che cucina le persone attirate con la scusa della vendita della sua erba Black Forest High, per poi succhiargli la giovinezza. La scomparsa conduce Gretel e un’amica alla casa della strega, assieme al boss della droga locale, là scoprirà tutto, rischiando, assieme al fratello giunto in exremis, di finire in forno anch’essa.

Pawn – Fai la tua mossa

Il film Adler Entertainment disponibile su Amazon Prime Video è l’action Pawn – Fai la tua mossa, diretto da David A. Armstrong. Una rapina in un diner degenera col sequestro di alcuni ostaggi. L’obiettivo è quello di recuperare un prezioso hard disk contenuto in una cassaforte che si trova proprio nel retro della tavola calda.

The Canyons

The Canyons (2013), thriller con Lindsay Lohan, presentato fuori concorso alla Mostra del Cinema di Venezia, finanziato tramite il sito web Kickstarter, un portale di crowdfunding per progetti creativi, con soggetto e sceneggiatura di Bret Easton Ellis (American Psycho).

Arma Micidiale

E infine Arma Micidiale (2010), action mai distribuito in sala in Italia con Val Kilmer e 50 Cent.