Il tiro d’iniziativa: le ambientazioni di Dungeons & Dragons 5E...

Dungeons & Dragons sta vivendo un momento di popolarità senza precedenti nella sua storia. Letteralmente: il 2019 è l’anno di maggior successo del franchise, ne abbiamo parlato con un ospite speciale, Dan Barrett, il senior brand manager di D&D per l’Europa. Insomma, ci sono più giocatori oggi che in qualunque altro momento della storia…e se qualcuno può storcere il naso, vedendo invaso il suo piccolo angolino di mondo, noi di Orgoglio Nerd siamo invece contentissimi di avere così tanti nuovi potenziali compagni di avventura! Fin dalle origini Orgoglio Nerd cerca di svolgere il ruolo di “fratello maggiore”, dando consigli, dritte e soprattutto prendendosi la responsabilità di dare il benvenuto nel nostro non più tanto piccolo angolino di cultura. Ecco perché abbiamo deciso di inaugurare un nuovo contenitore, una nuova rubrica, dedicata a tutti i neofiti di Dungeons & Dragons, tutti i giocatori che hanno appena comprato i manuali o stanno pensando di farlo, tutti i Dungeon Master che hanno iniziato a giocare da poco o stanno preparando la loro prima sessione, insomma…tutti i nuovi avventurieri che stanno per cominciare il loro viaggio.

Abbiamo pensato a lungo su come intitolare questa serie di articoli. Alla fine ci siamo decisi ad utilizzare quel termine che in Dungeons & Dragons segna proprio l’inizio…l’inizio di un combattimento, per essere specifici, il momento in cui il Dungeon Master prepara la griglia, tira fuori le miniature e l’adrenalina inizia a scorrere: il Tiro d’Iniziativa!

Molti mondi, molti stili

Abbiamo deciso di dedicare il nostro primo Tiro d’Iniziativa ad una delle scelte più importanti che vi troverete ad affrontare quando state progettando una campagna di Dungeons & Dragons. Non solo, ma è anche una delle prime scelte da compiere: decidere quale ambientazione ospiterà le vostre avventure. Ce ne sono tantissime, molte delle quali risalgono alle primissime edizioni di D&D, altre invece sono state introdotte molto recentemente. Si tratta di una scelta che definirà l’intera vostra esperienza di gioco, perché un’ambientazione non implica semplicemente un mondo, una cultura, una geografia diversa, ma anche, e soprattutto, incentiva uno stile di gioco unico e speciale. In questo articolo vogliamo fornirvi una piccola guida alle ambientazioni finora pubblicate per Dungeons & Dragons 5E, raccontandovele in breve e aiutandovi a determinare quale sia la più azzeccata per il tipo di campagna che volete giocare.