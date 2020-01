AMC: The Terror 3 è in fase di sviluppo

Stando a quanto riportato dal sito di intrattenimento Deadline, è in via di sviluppo The Terror 3. La Scott Free Productions starebbe infatti già vagliando le idee per la nuova stagione della celebre serie televisiva.

La prima stagione di The Terror, andata in onda a partire dal maggio del 2018, è ispirata all’omonimo romanzo dello scrittore statunitense Dan Simmons. Composta da dieci episodi totali, segue le peripezie degli equipaggi della HMS Erebus e della HMS Terror, due navi impiegate nella ricerca del passaggio a nord-ovest.

Con le due imbarcazioni impossibilitate a proseguire il viaggio, gli uomini dell’equipaggio si ritrovano costretti a sopravvivere in condizioni estreme, mentre una strana minaccia si fa sempre più seria.

La seconda stagione si intitola invece The Terror: Infamy e risale allo scorso anno. È ambientata durante la seconda guerra mondiale nella costa occidentale degli Stati Uniti. Basata su un soggetto creato da Alexander Woo in collaborazione con Max Borenstein, The Terror: Infamy porta sul grande schermo Bakemono, una delle creature preternaturali del folklore giapponese. Protagonista di questa stagione è un ragazzo determinato a comprendere e a sconfiggere l’entità che minaccia la comunità di nippo-americani.

Il commento della presidentessa di AMC

Al sito di intrattenimento Deadline, Sarah Barnett , Chief di AMC, ha rivelato:“Adoro il concetto di storico e horror. L’horror è un modo metaforico così brillante per parlare dell’essere umano e delle emozioni variegate che viviamo – è meraviglioso. Ambientarlo in un momento storico contemporaneo ai campi di internamento e al passaggio a nord-ovest, è molto interessante. Sono curiosa di scoprire come la serie televisiva si evolverà. Non vogliamo fare sempre le stesse cose, e lo dimostreremo anche in The Terror 3.”

Al momento non si hanno ulteriori informazioni su The Terror 3. Le prime due stagioni, entrambe composte da dieci episodi, sono disponibili in lingua italiana all’interno del catalogo di Amazon Prime Video.