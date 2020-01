American Dad! rinnovato per due stagioni

American Dad! è stato rinnovato dalla TBS per due stagioni. La serie con la produzione delle stagioni 17 e 18 arriverà all’episodio numero 300. Seth MacFarlane, creatore della serie, ha vinto per ben 3 volte del Creative Arts Emmy per il doppiaggio dei Griffin, ma nella serie American Dad! interpreta il padre di famiglia Stan Smith e Roger, l’alieno. Leggiamo le parole della TBS in una multi intervista.

Seth MacFarlane, creatore di American Dad!

American Dad! ha raggiunto un’incredibile pietra miliare. Matt [Weitzman] e Brian [Boyle] sono scrittori brillanti che partoriscono costantemente grande commedia e assurdità ancora più grandi. Vogliamo continuare l’impulso dando ai fan devoti altre due stagioni della famiglia Smith.

Queste le parole di Brett Weitz, general manager di TBS, TNT e truTV. Marci Proietto, vice presidente esecutivo del reparto animazione della 20th Century Fox Television, ha poi aggiunto:

La TBS è stata un partner spettacolare per noi in questa serie divertentissima e siamo emozionati che la collaborazione continuerà. È una vittoria per lo show, ma più di tutto una vittoria per i milioni di fan che la amano così come facciamo noi.

Matt Weitzman, scrittore e co-creatore della serie, ha scherzato: Con queste due stagioni, raggiungeremo l’episodio 300. Proveremo che tutto quello che American Dad! pecca di qualità, lo guadagna in quantità!

Così è successo che siamo stati scelti per altri due anni! Creare show per la TBS è un sogno perché sono soddisfatti facilmente solo con il meglio! Ha aggiunto il co-showrunner Brian Boyle.

American Dad! è una serie creata da Seth MacFarlane nel 2005. Narra le (dis)avventure di una famiglia americana tipica e stereotipata, con il capofamiglia agente della C.I.A. che rappresenta le contraddizioni e le manie del popolo americano. La famiglia, oltre ad essere composta da moglie e figli, ha accolto un pesce di nome Klaus (in realtà un campione di sci della Germania dell’Est, trasferito dalla C.I.A. nel corpo di un pesce rosso per evitare che vincesse le Olimpiadi del 1986) e Roger, un alieno sbroccato che ha salvato la vita a Stan nell’area 51.