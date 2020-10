American Gods 3: annunciata la data ufficiale di uscita

Amazon Prime Video ha annunciato la data ufficiale del debutto della terza stagione della serie Amazon Original American Gods. La nuova stagione arriverà in tutto il mondo, esclusi gli Stati Uniti, da lunedì 11 gennaio. Il creatore ed executive producer Neil Gaiman – “padre” degli Dei in persona – ha pubblicato una lettera destinata ai fan della serie e del romanzo con lo scopo di anticipare ai fan cosa aspettarsi dalla nuova stagione.

La lettera di Neil Gaiman

Di seguito parte della lettera scritta da Neil Gaiman. “Quando ci siamo messi all’opera per la terza stagione di “American Gods,” non avevamo idea di come sarebbe risultata attuale. Sapevamo di voler tornare a ciò che il pubblico aveva amato di più del libro: che era tempo per Shadow di andare a Lakeside e provare a vivere una vita normale”. Ma: “Allo stesso tempo nella terza stagione volevamo concentrarci sui vari personaggi e i loro percorsi”. Ovvero: “Mostrare Shadow mentre segue un cammino guidato dagli Dei, dai suoi antenati, diventando sempre più se stesso e decidendo allo stesso tempo chi essere e da quale parte stare, quella dell’umanità o quella degli Dei”.

Gaiman ha così aggiunto: “Sapevamo anche di voler stringere ancora di più il legame tra Shadow e il territorio americano esplorando ciò che realmente significa “America” per le persone che la abitano”. Ovvero: “Parlare di immigrazione e di tutte le popolazioni che sono giunte in questo territorio portando con sé i loro Dei”.

La società cambia: “I nuovi Dei di smartphone, app e glitter richiedono sempre più la nostra attenzione, mentre i vecchi Dei vogliono avere ancora rilievo”. Il focus sarà: “L’America deve essere per tutti noi e “American Gods” deve riflettere questo concetto. Questa stagione parla proprio di questo”. Ecco cosa ci attende: “Piena di dramma, di emozione, di vero realismo ma anche di situazioni surreali, contiene alcune delle migliori performance che la serie abbia mai visto”. Infine nel cast: “Riporta in scena i personaggi preferiti, alcuni in nuove vesti, e nuovi Dei e personaggi mai incontrati. Sono fiero del nostro cast – di Ricky, Emily, of Yetide, Ian, Bruce, Demore, Omid e tutto il resto del cast – e di ciò che gli autori hanno fatto rinascere la storia”.

Negli Stati Uniti sarà disponibile su STARZ

American Gods è prodotta da Fremantle con l’executive producer Charles H. Eglee alla guida, con al suo fianco Neil Gaiman, Anne Kenney, Damian Kindler. Oltre a David Paul Francis, Mark Tinker, Ian McShane, Craig Cegielski e Stefanie Berk. Debutterà su Prime Video l’11 gennaio (tranne che negli Stati Uniti). La serie sarà disponibile negli Stati Uniti su STARZ.