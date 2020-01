American Horror Story rinnovato per tre stagioni!

FX ha annunciato di aver rinnovato la serie antologica American Horror Story per altre tre stagioni. A riguardo sono arrivate le dichiarazioni del presidente FX John Landgraf: “Ryan [Murphy] e Brad [Falchuk] sono i maestri indiscussi della TV horror, avendo creato la serie antologica American Horror Story e sostenendo il suo successo per quasi un decennio come serie più votata di FX”.

American Horror Story, i ringraziamenti di John Landgraf

In seguito ha poi espresso grande soddisfazione per questo rinnovo. “Siamo grati a loro e a Dana Walden e ai nostri partner dello studio per essersi impegnati per altri tre anni. – ha ammesso – AHS ha messo in mostra un gran numero di attori pluripremiati fin dal primo giorno e apprezziamo il contributo di tutti”. Poi i ringraziamenti: “Compresi Ryan, Brad e i colleghi produttori esecutivi Tim Minear, James Wong, Alexis Martin Woodall e Bradley Buecker, gli scrittori, i registi, il cast e la troupe per ogni nuova, indimenticabile puntata di American Horror Story”.

Logicamente non sappiamo ancora quale sarà il tema delle Stagioni da 10 a 13. Ricordiamo che American Horror Story è una serie televisiva statunitense di genere horror trasmessa dal 5 ottobre 2011 sulla rete via cavo FX. Richiamando caratteristiche delle serie antologiche, la fiction venne concepita in modo che ogni stagione avesse trama, ambientazione e personaggi diversi. Tra i numerosi riconoscimenti ottenuti, la serie vanta sedici Emmy Awards e due Golden Globe.

L’episodio pilota della serie al suo debutto raccolse 3,14 milioni di spettatori, risultando il più visto di sempre sulla rete via cavo FX. Ottimi furono anche gli ascolti registrati al di fuori degli Stati Uniti. La première raccolse 3,2 milioni di spettatori in 59 diversi paesi, 224.000 dei quali in Italia, risultando tra i primi due programmi più visti della serata all’interno delle piattaforme pay TV nelle quali fu trasmessa.