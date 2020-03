Anche Joey Batey si trova a canticchiare Toss a coin to your Witcher

La canzone “Toss a Coin to Your Witcher” di The Witcher di Netflix, è rimasta impressa nella mente di Joey Batey. L’attore che interpreta Jaskier ha ammesso: “È piuttosto infernale, sì. La ascolto da circa un anno. Vado sotto la doccia e comincio a dire “Lancia una moneta …” La sua interpretazione di “Toss a Coin” d’altronde ha ispirato innumerevoli cover su YouTube. Batey, che ha letto i libri fantasy dello scrittore polacco Andrzej Sapkowski su cui si basa lo show e ha anche giocato ai videogiochi, definisce la serie uno dei suoi lavori preferiti in assoluto.

The Witcher è una serie televisiva polacco-statunitense distribuita dal 20 dicembre 2019 sulla piattaforma di streaming Netflix. Il primo trailer è stato pubblicato il 20 luglio 2019. Creata da Lauren Schmidt Hissrich, la serie è basata sulla Saga di Geralt di Rivia dell’autore polacco Andrzej Sapkowski. Intanto la seconda stagione di The Witcher, show in onda su Netflix, ha il suo Vesemir. I rumor portavano dritti al nome di Mark Hamill, situazione auspicata anche dai fan. Al suo posto la piattaforma streaming ha annunciato che sarà Kim Bodnia a interpretare il Witcher veterano di Kaer Morhen.

Nella seconda stagione Kim Bodnia sarà Vesemir

L’annuncio è giunto tramite la pagina Facebook NX: “Vi presentiamo Vesemir: Kim Bodnia interpreterà il Witcher più vecchio e più esperto del Continente nella seconda stagione”. I fan hanno reagito in maniera molto diversa con commenti contrastanti. Da un lato c’è chi ha dato il benvenuto all’attore, ricordando la sua parte in Killing Eve. Altri invece hanno sottolineato la propria delusione perché speravano in Hamill o Mads Mikkelsen. La showrunner di The Witcher, Lauren Schmidt Hissrich, si è detta invece molto soddisfatta.