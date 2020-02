Anche Romina Power è nel cast di Nightmare Alley

Non si sa come, non si sa perché, ma pare che Romina Power abbia postato delle immagini direttamente dal set di Nightmare Alley, il nuovo Film di Guillermo Del Toro. Sembra infatti che la cantante abbia preso parte alle riprese, e a giudicare dalle foto, ne sembra entusiasta (e chi non lo sarebbe).

Nighmare Alley, le foto di Romina Power direttamente dal set

Nelle foto postate da Romina Power si possono vedere, nella prima la cantante abbracciata al premio Oscar Guillermo Del Toro nel bel mezzo del set, nella seconda una foto ‘in posa’ dove sorseggia quello che sembra essere un Martini. La cantante nelle foto è di aspetto quasi totalmente irriconoscibile (non siamo abituata a vederla con quel colore di capelli), in uno stile che sembra essere quello degli anni ’40.

Il nuovo film diretto da Del Toro è tratto dall’omonimo romanzo di William Lindsay Gresham pubblicato nel 1946; di seguito la Sinossi ufficiale:

Un ambizioso giovane giostraio (Bradley Cooper) con un talento nel manipolare le persone grazie a poche parole ben scelte si allea con una psichiatra (Cate Blanchett) che è ancora più pericolosa di lui. Oltre a Cooper e alla Blanchett, il cast comprende anche Rooney Mara (Carol) che interpreta un personaggio di nome Molly, Willem Dafoe nei panni di Clem, Ron Perlman (Hellboy) nei panni di Bruno, e Richard Jenkins che fa “parte dell’alta società nelle vesti del ricco industriale Ezra Grindle”.

Lo stile del film sarà sicuramente in un’atmosfera noir, genere che ancora il regista non ha mai affrontato direttamente, ma a giudicare dai suoi film precedenti, è sicuramente nelle sue corde.

Non sappiamo ancora quale ruolo possa ricoprire Romina Power all’interno di Nightmare Alley, se una comparsa o qualcosa di più, possiamo solo immaginare che lavorare con un regista premio Oscar come Guillermo Del Toro possa essere un grande orgoglio anche per la figlia di Tyron Power.