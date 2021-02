Arriva Andor Junior, la versione per bambini del classico cooperativo...

Giochi Uniti porta questa versione del gioco con meccaniche semplificate, per portare i bambini sopra i 7 anni in questo fantastico mondo fantasy

Giochi Uniti porta in Italia Andor Junior, la versione per i più piccoli della linea Leggende di Andor. Il gioco permette a tutti quelli che hanno più di sette anni di entrare nel fantastico mondo di Andor, un classico cooperativo che torna con meccaniche semplificate.

Andor Junior, il gioco cooperativo per bambini di Giochi Uniti

Andor Junior è un gioco cooperativo da giocare da 2 a 4 giocatori, adatto a tutti quelli sopra i 7 anni. Il gioco dura in media tra i 30 e i 45 minuti.

Ogni giocatore sceglie uno dei quattro eroi di Andor, disponibili sia in versione maschile che femminile. Il compito è quello di trovare i cuccioli di lupo dispersi. Per farlo, devo soddisfare gli incarichi del guardiano del ponte. A differenza del fratello maggiore, Andor Junior non ha leggende ma ogni partita è diversa grazie alle combinazioni degli incarichi del guardiano del ponte. Il regolamento presenta 10 incarichi, combinati in 4 livelli di difficoltà. Ma spiega anche come crearne di nuovi e unici per le vostre partite.

Un titolo fantasioso e fantastico

Con le illustrazioni tipiche del mondo di Andor, gli antagonisti, i movimenti degli eroi a ore con la fase di notte e di giorno, la versione Junior conserva tutto il fascino dell’originale. Ma il combattimento è più semplice per evitare lunghi calcoli. Inoltre il narratore è sostituito dalla pedina drago: quando arriva al castello, gli sforzi degli eroi sono vani.

I più piccoli possono giocare a Andor Junior anche in autonomia, divertendosi in maniera fantasiosa e socievole. Ma anche i più grandi vorranno giocarci insieme: le partite sono sempre diverse e divertenti.

Le Leggende di Andor Junior è disponibile sul sito di Giochi Uniti, al prezzo di 29,99 euro. Nella scatola trovate:

1 mappa da gioco

4 tessere eroe a doppia faccia

18 pedine con supporto in plastica

12 carte incarico

12 dadi

27 dischi sole

83 tasselli, 1 segnalino Notte

1 manuale d’istruzioni

