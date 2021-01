Andor: ci sarà anche K-2SO nella serie prequel di Rogue One?

Dopo il lancio di The Mandalorian sul servizio di streaming Disney +, la galassia di Star Wars è destinata ad espandersi in modo massiccio con l’uscita di altre serie, incluso il prequel di Rogue One: A Star Wars Story. E se Star Wars: Andor si concentrerà su Cassian Andor, molti fan attendono con ansia il ritorno del droide omicida riprogrammato K-2SO di Alan Tudyk. Pare però bisognerà aspettare ancora molto, dato che Tudyk ha recentemente indicato che potrebbe non essere coinvolto nella prima stagione di Andor.

Le parole di Alan Tudyk

Durante una recente intervista con Collider, Alan Tudyk ha parlato della sua apparizione all’annuncio Disney di Andor nel D23 nel 2019. Ha anche ammesso che è improbabile che appaia nella prima stagione della serie Disney+. “Lo stanno girando proprio ora, io non ci sono. Ma, se rimane in onda, le storie continuano a essere raccontate, finirò lì”, ha detto Tudyk. L’attore ha così espresso delle preoccupazioni per il futuro, chiedendosi quando effettivamente apparirà nella serie. I commenti di Tudyk indicano che lo showrunner della serie Tony Gilroy ha piani a lungo termine per K-2SO, così come piani a lungo termine per la serie in generale.

Andor, la nuova serie tv Star Wars arriva su Disney+ nel 2022. La serie su Cassian Andor, uno dei personaggi più memorabili di Rogue One, è un prequel del prequel del primo film di Star Wars. L’annuncio è arrivato al Disney Investor Day, dove la presidente di Lucasfilm Kathleen Kennedy lo ha definito uno “spy thriller teso e da mangiarsi le unghie”. La nuova serie Star Wars vede Andor nei giorni prima delle gesta eclatanti di Rogue One, quando opporsi all’Impero Intergalattico era ancora una questione per spie, non ribelli.