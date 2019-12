Il commento ironico di Andrzej Sapkowski di The Witcher su Game of Thrones

Tanto è stato narrato e tanto ancora si potrebbe narrare sul creatore di Geralt of Rivia, lo scrittore Andrzej Sapkowski. Autore schietto, pungente, eclettico, sempre pronto a mettere i puntini sulle i quando gli toccano il suo personaggio. Ma stavolta sembra che l’autore abbia sferrato una stoccata a niente meno che un “avversario” di non poco conto: la serie di Game of Thrones.

Lotta tra bardi

Non bastava che l’ultima stagione di Game of Thrones della HBO non sia riuscita a essere completamente all’altezza di ciò che la maggior parte dei fan si aspettava di vedere. La serie Netflix di The Witcher, basata sui romanzi di Andrzej Sapkowski, ha immediatamente visto i fan confrontare il Witcher con le opere di George R.R. Martin. I due franchise sono piuttosto diversi, ma è inevitabile pensare che due storie fantasy così potenti non possano essere messe a confronto agli occhi di un fan. Tuttavia Sapkowski non ha esitato e ha tracciato una linea di demarcazione tra i due colossi: “Credo che il mio lavoro come consulente creativo per questa serie“, ha dichiarato lo scrittore, “sia quello di assicurarmi che non ci sarà un punto della serie in cui possa apparire Ed Sheeran per mettersi a cantare. Mi assicurerò personalmente che ciò non accada. Ve lo garantisco!“.