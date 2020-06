Andy Serkis stava per rifiutare il ruolo di Gollum

Il Signore degli Anelli ha lanciato Andy Serkis nell’iconico ruolo di Gollum. Eppure l’attore ha rischiato di non vestirne i panni, almeno stando un curioso aneddoto da lui raccontato. “Mi ricordo che ero a Praga a lavorare a un adattamento di Oliver Twist e ho detto all’altro attore con cui stavo lavorando: ‘Penso che andrò in Nuova Zelanda per interpretare questo personaggio digitale”. ha esordito l’attore che ha poi ricevuto un consiglio dal collega. “Ha detto ‘La tua faccia apparirà sullo schermo?’. Ho risposto ‘No, non ci sarà’. Ha replicato ‘Amico, mi terrei alla larga’”. Per fortuna dei fan, l’attore non ha accolto il consiglio, diventando invece una delle star della trilogia tratta dai romanzi di J.R.R. Tolkien.

Andy Serkis e i retroscena sulla ‘creazione’ di Gollum

Durante la reunion virtuale del cast del film organizzata da Josh Gad, Serkis ha inoltre dichiarato: “Il resista Peter Jackson aveva detto ‘Non sono esattamente certo di come lo faremo, ma proveremo questo nuovo metodo chiamato motion capture”. Per poi aggiungere: “Vogliamo che qualcuno sia sul set per interpretare Gollum, ma nessun attore potrebbe essere realmente come lo immaginiamo’”. Alla fine è stato proprio Serkis quell’attore, un ruolo che rimane oggi nella storia.

Ricordiamo che Gollum è un personaggio di Arda, l’universo immaginario fantasy creato dallo scrittore inglese J. R. R. Tolkien. Compare con un ruolo minore nel romanzo Lo Hobbit e come protagonista che poi si rivela uno dei principali antagonisti nel seguito, Il Signore degli Anelli. All’interno del corpus dello scrittore, Gollum è senza dubbio il personaggio più ambiguo e complesso della saga: mentre tutti gli altri personaggi sono fortemente orientati o verso il Bene o verso il male, egli è sempre in bilico, pronto a favorire l’uno o l’altro a seconda della sua propria necessità e convenienza. Il ruolo di Gollum ne Lo Hobbit è piuttosto breve, ma è di grande importanza per i fini della trama de Il Signore degli Anelli.