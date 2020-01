Angelina Jolie produrrà un programma per bambini anti-fake news

Angelina Jolie è ufficialmente la produttrice esecutiva di un nuovo programma per bambini chiamato BBC My World. L’attrice si occuperà di un argomento attuale e delicato, quello delle fake news. Il tutto collaborazione con la rete britannica e Microsoft Education. L’obiettivo è quello di offrire ai giovani spettatori tutti gli strumenti per riconoscerle ed evitare la diffusione a macchia d’olio. In un comunicato stampa riportato da Variety, la Jolie ha espresso tutta la felicità per il nuovo progetto.

La Jolie entusiasta del progetto

Queste le parole di Angelina Jolie: “In quanto madre sono felice di poter dare il mio sostegno a un programma che mira ad aiutare i bambini a conoscere meglio la vita di altri giovani di tutto il mondo”. La missione è chiara: “Spero che in questo modo i più piccoli saranno in grado di trovare le informazioni necessarie e gli strumenti di cui hanno bisogno per poter fare la differenza sulle questioni che li riguardano”. Si apre quindi una grande possibilità: “Attingendo alla rete di giornalisti e servizi multilingue di BBC World Service”. I produttori sperano che i ragazzi facciano del programma un mezzo utile a distinguere la qualità di notizie e informazioni in cui si imbattono navigando in internet.

BBC My World andrà in onda sulla TV britannica ogni domenica mattina a partire dal 26 gennaio. Andrà in onda su BBC World News, il canale più seguito della rete e verrà reso disponibile in 42 lingue diverse. Sarà inoltre possibile vederlo via YouTube e, nel Regno Unito, su BBC iPlayer.

In uno degli episodi della trasmissione, Chinyanganya tratterà il tema della manipolazione dei video. In un’altra invece Iqbal si occuperà di problemi ambientali nella Foresta amazzonica, come le conseguenze della deforestazione e i pericoli dell’estrazione di petrolio e minerali. Ogni episodio, della durata di 30 minuti, sarà una vera e propria lezione per i suoi giovani spettatori. Dopo la messa in onda, Microsoft Education renderà disponibili i materiali didattici delle lezioni per approfondire gli argomenti in completa autonomia.