Animal Crossing diventa un manga

In arrivo un manga ispirato ad Animal Crossing. L’opera sarà pubblicata su Coro Coro Comics, una rivista di Shogakukan. La pubblicazione è attesa per giugno in Giappone. La notizia è stata riportata da Anime News Network. Kokonasu Rumpa, autore del manga, ha scritto una storia one-shot pubblicata sul numero di questo mese. In occasione dell’uscita del videogioco, una seconda one-shot era stata pubblicata a marzo.

Il manga che uscirà quest’estate non sarà un capitolo breve, ma una serie organica. La trama e i personaggi sono sconosciuti, ma i fan sono sicuri che riguarderà un protagonista su un’isola sperduta, aiutato da Tom Nook. Proprio come gli eventi del videogioco omonimo.

Animal Crossing, la serie

Animal Crossing è una serie di videogiochi che simulano la vita. Il protagonista arriva su un’isola deserta ed inizia a colonizzarla, collezionando risorse e materiali che gli consentiranno di avanzare nel processo di creazione di oggetti e molto altro. La serie principale è composta da cinque capitoli, scollegati fra loro. Il primo, Animal Crossing, è uscito nel 2001 (in Europa è arrivato nel 2004) per Nintendo 64 e Nintendo Gamecube.

L’ultimo capitolo, Animal Crossing: New Horizon, è uscito globalmente il 20 marzo 2020. Forse complice la quarantena che ha costretto a casa molte persone, il gioco ha spopolato sul web come mai aveva fatto prima: meme, video e rimandi a personaggi del gioco si possono vedere su qualsiasi social media.

Visto il successo del videogioco, la Nintendo ha deciso di trasporlo nel mondo dei manga. Forse le storie brevi pubblicate fino ad ora sono state una sorta di campo di prova, un tentativo di vedere se il pubblico avrebbe accolto la serie. Evidentemente il favore del pubblico si è fatto sentire, dato che si è deciso di creare una serie regolare.

Il manga di Animal Crossing uscirà in Giappone a giugno, sulla rivista Coro Coro Comics.