La produzione di Animali Fantastici 3 va in controtendenza rispetto alla scelta di altre case che hanno fermato le riprese a causa dell’emergenza coronavirus. Il Wizarding World di Harry Potter inizierà a girare il prossimo lunedì come da programma. La Warner Bros. ha quindi fatto una scelta precisa, basti pensare alle riprese di The Batman, The Matrix e King Richard che stanno procedendo senza intoppi. La Warner Bros ha anche rilasciato un comunicato per spiegare la situazione: “La salute e la sicurezza dei membri della nostra azienda è sempre la nostra massima priorità. E stiamo prendendo precauzioni per proteggere tutti coloro che lavorano sulle nostre produzioni, in tutto il mondo”.

La scrittrice di Harry Potter sarà la sceneggiatrice

Il titolo completo di Animali fantastici e dove trovarli 3 non è stato ancora svelato. Di certo rivedrà il ritorno della scrittrice di Harry Potter in qualità di sceneggiatrice. In questa saga, per la prima volta, si è unito anche lo sceneggiatore Steve Kloves. Il duo verrà affinancato dal quattro volte produttore esecutivo di Harry Potter Lionel Wigram e al produttore del franchising del Wizarding World David Heyman. David Yates dirigerà la nuova pellicola.

Non è ancora stata divulgata la trama ufficiale, ma di certo il film sarà ambientato in parte a Rio de Janeiro, in Brasile. Nel cast ci sarà il ritorno di Eddie Redmayne nei panni di Newt Scamandro con Katherine Waterston come Tina Goldstein, Dan Fogler come Jacob Kowalski. Oltre a Ezra Miller come Credence Barebone e forse anche Johnny Depp come Gellert Grindelwald.

Animali fantastici è una serie cinematografica fantasy diretta da David Yates, scritta da J. K. Rowling e prodotta da Warner Bros. Cominciata nel 2016 con Animali fantastici e dove trovarli e proseguita nel 2018 con Animali fantastici – I crimini di Grindelwald, sarà composta da cinque film.