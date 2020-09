Animali Fantastici 3: ricominciano le riprese del film

Secondo Eddie Redmayne, Animali Fantastici 3 è pronto a riprende la produzione. Cast e troupe si stanno infatti adattando a una nuova normalità sul set e sono pronti a riprendere i lavori. Come molti altri film, Animali fantastici 3 è stato sospeso all’inizio della primavera. Sebbene all’inizio dell’estate è stato comunicato che la produzione sarebbe ripresa presto, la data di inizio ufficiale non era certa. Tuttavia, durante una recente intervista per il suo prossimo film ‘The Trial of the Chicago 7’, Eddie Redmayne ha detto a Sean O’Connell di CinemaBlend che il cast e la troupe di Animali fantastici 3 sono tornati al lavoro.

Eddie Rdmayne sui sistemi di sicurezza

Queste le parole di Eddie Redmayne: “È interessante perché abbiamo iniziato a girare adesso. Sono trascorse due settimane e, di nuovo, è un processo completamente nuovo. È una normalità completamente nuova”. E ancora: “Testare frequentemente, maschere. E mi chiedevo, in realtà, se le maschere avrebbero influenzato la creatività, in qualche modo. Forse era un po’ da ignoranti, ma ho solo pensato, come esseri umani, abbiamo bisogno dell’interazione per scatenarsi l’uno dall’altro”. Ma: “Ciò che è davvero rassicurante è che si tratta di un processo diverso, ma sembra ancora che stia frizzante e che tutti stiano lavorando al massimo del loro gioco”.

L’attore non è entrato nei dettagli sui protocolli di sicurezza sul set di Animali Fantastici 3, anche se sembra confermare che i membri della troupe devono indossare mascherine sul set. Questa notizia non dovrebbe sorprendere coloro che hanno osservato il modo in cui Hollywood si è adattata alla pandemia da COVID-19. A luglio, i dirigenti della Warner Bros. hanno sottolineato che lo studio avrebbe applicato rigidi protocolli per mantenere al sicuro cast e troupe mentre tornavano in produzione.