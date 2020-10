Animaniacs: pubblicato un nuovo trailer del reboot

Hulu ha rilasciato un nuovo trailer per il suo prossimo reboot di Animaniacs. Il trailer presenta Yakko, Wakko e Dot che stanno ottenendo consenso dall’industria dell’intrattenimento con riavvii e revival. Viene quindi dato uno sguardo ai fratelli, così come pilastri come Pinky e The Brain, che prendono parte alle loro tipiche buffonate demenziali in uno sfondo moderno. Hulu ha ordinato due stagioni di Animaniacs nel gennaio 2018, con la seconda stagione di 13 episodi prevista per il 2021.

Animaniacs: la sinossi ufficiale del reboot

“Sono tornati! I fratelli Warner, Yakko e Wakko, e la sorella della Warner Dot, si divertono moltissimo a scatenare il caos nelle vite di tutti quelli che incontrano”. Un ritorno in grande stile: “Dopo essere tornati nella loro amata casa, la torre dell’acqua della Warner Bros., i fratelli non perdono tempo a causare caos e confusione, in maniera comica. mentre corrono per lo studio, trasformando il mondo nel loro parco giochi personale”. Una nuova sfida: “Unendosi a Yakko, Wakko e Dot, anche i personaggi preferiti dai fan Pinky e il cervello tornano per continuare la loro ricerca del dominio del mondo”.

Animaniacs è interpretato da Jess Harnell, Maurice LaMarche, Tress MacNeille e Rob Paulsen. La prima stagione del reboot arriva su Hulu il 20 novembre. Un video teaser per festeggiare l’anniversario della serie è apparso di recente. Nel cast troviamo Rob Paulsen, che dà la voce sia a Yakko che a Pinky, una metà dell’iconico duo Pinky and the Brain. “Yakko, Wakko e Dot sono tornati, così come Pinky e il cervello”, ha detto Rob Paulsen a ComicBook.com.

“In quest’epoca di celebrità che interpretano molti personaggi animati, e capisco perché i produttori lo fanno, so anche che avere una star del cinema che fa il pollo parlante non significa che lo spettacolo sia sarà un successo”, ha dichiarato Rob Paulsen, che ha poi aggiunto: “Devi avere una buona sceneggiatura, grandi personaggi e attori fantastici, che siano celebrità o meno”.