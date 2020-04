Anime in streaming, dove guardarli? Don’t Panic!

La nostra guida ad alcuni servizi in streming per godervi, legalmente, il meglio dell'animazione giapponese

Il panorama dell’animazione giapponese è quanto mai vasto e variegato. Una miriade di serie e personaggi si susseguono in un fitto palinsesto che, dopo aver passato anni ad essere prerogativa del mercato televisivo o home video italiano, ha visto il suo approdo anche sulle maggiori piattaforme di streaming. Un mondo in continua espansione che grazie ad una fanbase affezionata ed eterogenea è stato in grado di ritagliarsi un proprio spazio nel mondo dell’intrattenimento online.

Negli ultimi anni molti servizi di streaming hanno iniziato ad introdurre in catalogo serie e lungometraggi animati, soddisfacendo di fatto una continua richiesta del pubblico. La domanda di animazione è ad oggi quanto mai elevata, sia che si parli di serie storiche che dei titoli più recenti.

Ma quali sono i diversi servizi di streaming grazie ai quali potersi godere, comodamente sul divano di casa, il meglio dell’animazione giapponese?

Anime in streaming, un mondo di intrattenimento

Quando parliamo di animazione giapponese ci riferiamo ad un’importante fetta del mondo dell’intrattenimento nipponico. Un pilastro che negli anni ha subito scossoni e fluttuazione, trovando una nuova e continua espansione con l’inizio del nuovo millennio.

Non parliamo semplicemente di un genere ma di un vero e proprio linguaggio che permette di esplorare diverse tematiche e generi narrativi, oltre ad essere uno dei principali metodi utilizzati per esportare la cultura giapponese nel mondo. Una continua crescita nella richiesta di anime ha portato le diverse piattaforme di streaming a inserire questi prodotti nel proprio catalogo. Un’occasione imperdibile, per appassionati e neofiti, di godersi comodamente dal divano di casa il meglio che questo mezzo espressivo può trasmettere.

Abbiamo quindi scelto per voi cinque piattaforme online grazie alle quali poter trascorrere ore intere davanti alla tv. Prima di iniziare vorremmo però ricordarvi che le piattaforme elencate forniscono tutte legalmente la distribuzione di anime, possedendone i diritti per la distribuzione nel nostro Paese. Quando invece parleremo di simulcast faremo riferimento alla messa in onda di una serie animata in contemporanea con il Giappone. Una soluzione apprezzata e sempre più diffusa che permette di vedere le principali novità animate senza alcun distacco temporale con gli spettatori nipponici.

Non ci resta altro che partire alla scoperta dei servizi streaming di anime!

Netflix

Il colosso americano dello streaming non ha creduto sin dal suo arrivo in Italia nell’animazione giapponese, ma la situazione è rapidamente cambiata. Ogni mese nuove serie vengono aggiunte al suo catalogo, dalle storiche alle più recenti. Il peso internazionale della piattaforma permette inoltre a Netflix di aggiudicarsi i diritti per la distribuzione delle più recenti novità animate. Questo si concretizza in un lancio globale, a poche settimane dal termine della serie in Giappone, in pieno stile Netflix.

Il binge watching sarà quindi garantito anche per anime di spicco come Beastars o Carole & Tuesday. A questi successi è inoltre affiancato un nutrito numero di film animati, come ad esempio l’intera filmografia di Studio Ghibli, fondamentali per fornire agli spettatori una visione completa dell’animazione giapponese.

Menzioniamo inoltre la grande varietà di serie animate, non solo nipponiche, presenti su Netflix. Una piattaforma che ha deciso di investire direttamente nel campo dell’animazione con successi di pubblico e critica come Bojack Horseman o Klaus.

VVVID

Progetto interamente italiano nato nel 2014, VVVID è una piattaforma online dedicata allo streaming di anime, film e serie tv. Il portale fornisce un’ampia lista di titoli a disposizione dei propri utenti, dai classici dell’animazione alle ultime novità. Negli ultimi anni VVVID si è distinto nel panorama dello streaming tramite il simulcast in collaborazione con Dynit.

Grazie ad un palinsesto animato che si aggiorna periodicamente, VVVID è diventato uno fra i portali più apprezzati dal pubblico. Dopo la registrazione potrete accedere ad un ampio catalogo animato, disponibile sia gratuitamente, a fronte di alcune inserzioni pubblicitarie, o tramite un abbonamento che eliminerà queste ultime. La piattaforma è disponibile su pc e smartphone tramite un sistema semplice ed intuitivo.

Su VVVID potete trovare alcune tra le serie più amate come My Hero Academia, Demon Slayer o Tokyo Ghoul.

Crunchyroll

Il servizio che vi apre le porte ad una quantità pressoché illimitata di serie animate. Crunchyroll mette a vostra disposizione centinaia di contenuti animati, simulcast compresi. Le serie vengono aggiornate periodicamente, organizzate in un calendario di uscite settimanali in continua espansione.

Crunchyroll offre gratuitamente un numero limitato di serie in catalogo (vincolate anche da eventuali diritti di distribuzione) vincolate da inserzioni pubblicitarie e una restrizione nella qualità video. A fronte di una prova gratuita potrete scegliere se abbonarvi ai servizi premium, avendo così a disposizione l’intero catalogo alla massima qualità video. Oltre a queste funzionalità, l’account premium offrirà l’accesso prioritario ai simulcast presenti sulla piattaforma.

Potete usufruire dei servizi di Crunchyroll tramite pc o smartphone, mentre non tutti i TV risultano al momento compatibili. Consigliamo l’uso di Fire TV Stick o Chromecast.

Segnaliamo inoltre come, per il momento, le serie presenti siano trasmesse esclusivamente in lingua originale con sottotitoli multilingua, italiano compreso. Un servizio completo, ideale per i divoratori di serie animate che su Crunchyroll potranno soddisfare completamente la propria passione.

YouTube

Un portale che non ha bisogno di alcuna presentazione.

Negli anni trascorsi dalla sua nascita YouTube è diventato il punto di riferimento per la fruizione di contenuti video online. Non solo amatoriali o di informazione, dato che sempre più spesso publisher e case di produzione usufruiscono della piattaforma per rendere disponibili i loro prodotti.

Soffermandoci sull’animazione in lingua italiana non possiamo che citare Yamato Video, che tramite il proprio canale pubblica diverse licenze animate. Anche in questo caso il simulcast è un valore aggiunto del canale, periodicamente aggiornato, a cui si affiancano classici dell’animazione nipponica. I prodotti Yamato Video saranno a vostra disposizione in lingua originale con sottotitoli in italiano, fra i quali vi segnaliamo Fire Force o il nuovissimo Arte.

Sempre su YouTube vi sarà poi possibile visionare canali con produzioni specifiche, come ad esempio quello del portale Gundam Info, interamente dedicato alle più recenti serie dello storico Mobile Suite Bianco.

Amazon Prime Video

Il sevizio di video online del colosso E-commerce ha molto terreno da recuperare rispetto ai suoi concorrenti, divario che negli ultimi mesi sta gradualmente colmando. Amazon Prime Video giova della diffusione di Amazon Prime, servizio in cui è incluso, e di un’app semplice ed intuitiva disponibile sia per smartphone che smart TV.

Le serie in catalogo sono in grado di soddisfare i gusti più variegati, forti anche di un recente accordo con Dynit che ha consentito l’inizio di una programmazione in simulcast. Punta di diamante delle serie disponibili sulla piattaforma è indubbiamente Vinland Saga, anime prodotto da Wit Studio con protagonisti i vichinghi del XI secolo.

Al termine di questa breve panoramica sui servizi di streaming di anime online non possiamo far altro che augurarvi una buona visione. Vi invitiamo infine a supportare l’animazione giapponese guardando le vostre serie preferite esclusivamente sulle piattaforme legali. Queste infatti, a fronte di accordi commerciali con gli studi di produzione giapponesi, contribuiscono al sostentamento dell’intero settore degli anime.