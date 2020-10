Gli autori degli Animorphs lasciano il film

I fan sono stati entusiasti di sapere che Scholastic Entertainment e Picturestart stavano lavorando per portare K.A. Applegate e la serie Animorphs di Michael Grant sul grande schermo. Soprattutto perché entrambi i creatori avevano dichiarato che il film si sarebbe ispirato ai libri. Sfortunatamente non è più così, poiché Grant ha annunciato di aver lasciato Picutrestart per “divergenze creative”. Detto questo, ha fornito un esempio del tipo di differenze e di problemi relativi alla scrittura, al tono del film e altro che l’hanno portato a questa decisione.

#ANIMORPHSmovie update: With great sadness we have decided not to participate further in the @picturestart effort. We may post a full explanation on Reddit later, but for now let's go with 'creative differences.' If you want the general idea see: https://t.co/GdBdtswA5h

