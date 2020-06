Un altro franchise degli anni ’90 è stato restaurato per gentile concessione di Scholastic e Picturestart. Parliamo di Animorphs, la serie per ragazzi dell’autore K.A. Applegate incentrata su cinque adolescenti che possono trasformarsi in qualsiasi animale tocchino. L’adattamento cinematografico sarà prodotto da Iole Lucchese di Scholastic Entertainment e Caitlin Friedman e da Erik Feig e Lucy Kitada di Picturestart. Royce Reeves Darby di Friedman e Picturestart supervisionerà la sceneggiatura e Animorphs si unirà ad altri adattamenti di Scholastic. Questi includono Piccoli brividi (Sony) e Clifford Clifford il grande cane rosso (Paramount), che uscirà entro la fine dell’anno.

Le dichiarazioni di Iole Lucchese

Animorphs ha già più di 35 milioni di libri in stampa e, anche se negli anni ’90 andava in onda una serie televisiva basata sui libri, questa è la prima volta che la serie viene adattata in un film. Queste le dichiarazioni di Lucchese sullo show: “I temi centrali di Animorphs hanno attratto fortemente i bambini per più di due decenni e il momento è giusto per un film che porta questa accattivante avventura di fantascienza ad un altro livello per il pubblico di oggi”.

“Non potremmo essere più entusiasti di lavorare con Scholastic per adattare Animorphs”, ha esordito invece Feig, che ha inoltre aggiunto: “Una serie di libri iconici con una combinazione selvaggiamente unica di elementi eccitanti, spiritosi e stravaganti che sembrano tutti troppo rilevanti per i nostri tempi”. L’analisi continua: “Sappiamo che questi libri hanno una meritatamente profonda nicchia di fan appassionati”. Ovvero: “Noi stessi inclusi e speriamo di rendere Katherine Applegate e il suo co-autore, Michael Grant, orgogliosi”. Ha così concluso: “Mentre diamo vita a Jake, Marco, Cassie, Rachel e Tobias per una nuova generazione”. Oltre al film di Animorphs, Scholastic pubblicherà anche un adattamento in forma di graphic novel della serie il 6 ottobre attraverso la sua Scholastic Graphix.