Annihilator – Patto con il Diavolo, il nuovo graphic novel di Grant Morrison

Arriva un’altra grande storia a fumetti di Grant Morrison: Annihilator – Patto con il Diavolo. Con i disegni travolgenti di Frazer Irving e una storia indimenticabile, il graphic novel arriva in Italia il 18 marzo 2021 per saldaPress.

Annihilator – Patto con il Diavolo, la nuova opera di Grant Morrison

Ray Spass scrive per il cinema da anni. Il suo produttore vuole un’ultima sceneggiatura da lui: un film fantascientifico che ha come protagonista il personaggio Max Nomax. Ma Ray continua a temporeggiare, perché in realtà la storia di Max non è solo fantasia. È realtà: Max Nomax esiste davvero e quella che Ray scrive è la storia della sua vita. Ma non può aspettare a lungo. Non è solo la sua carriera a essere agli sgoccioli, Spass sta per morire. Gli restano solo sette giorni per concludere questa sceneggiatura.

Questo graphic novel mischia il dramma esistenziale con la parodia, offrendo una riflessione satirica del mondo del cinema e della scrittura a contratto. Ma non solo: la storia di Max Nomax mostra tutto il talento di Morrison nel tessere trame fantascientifiche intense e sorprendenti. Un romanzo grafico ricco di sfaccettature, che indaga sul rapporto fra il creatore e creatura, approfondendo il tema dell’immaginazione. E dell’impatto che immaginare ha sulle nostre vite.

Un fumetto da autore

Grant Morrison traccia la ricca trama di Annihilator – Patto con il Diavolo attingendo alla sua grande esperienza nel creare fumetti che vanno oltre la pagina. Dal suo lavoro per Superman fino a Invisibles, ha dimostrato grande maestria nel cucire storie complesse e ricche di significato. Impreziosiscono la storia le tavole di Frazer Irving, potenti e lisergiche.

Il titolo arriva il 18 marzo in libreria e fumetteria, ma potete trovarlo anche nello shop online di saldaPress. Dove potete trovare altri titoli d’autore di grande potenza, come il terzo volume di Zero (di cui vi parliamo qui).