La Spiel Messe 2020 di Essen è ufficialmente annullata. Gli organizzatori della fiera hanno annunciato la decisione con un comunicato stampa. La notizia, dopo la pubblicazione di stamattina sul sito internet ufficiale della kermesse, si è subito diffusa tra gli appassionati. Essen è infatti da anni un avvenimento importante per tutto il mondo del gioco da tavolo. Durante la fiera è possibile trovare vere rarità, come giochi stranieri o fuori produzione. Inoltre si possono incontrare editori e designer che altrimenti sarebbe difficile conoscere di persona. Per questo gli appassionati giocatori speravano in una diversa soluzione, come le principali aziende produttrici del settore. Per loro Essen è un momento di incontro con nuovi partner ed una possibilità di stringere nuove partnership. Insomma la notizia dell’annullamento della Spiel Messe di Essen è una brutta notizia per tutto il settore.

Annullata la Spiel Messe di Essen: Il futuro delle fiere

Non perdiamo la speranza: dovremo solo aspettare l’edizione del prossimo anno, che si dovrebbe svolgere dal 14 al 17 ottobre 2021 per poter tornare dalla cittadina tedesca con uno zaino pieno di giochi nuovi. Fino ad allora non ci resta che sperare che tutto torni com’era prima di questa epidemia. In futuro potremo tornare a divertirci coi nostri amici, intavolando nuovi giochi acquistati durante qualche fiera. Intanto abbiamo conunque qualche possibilità: fare partite con giochi in solitaria oppure acquistare nuovi giochi online, ma tutto questo senza poterci addentrare tra le bancarelle delle fiere come eravamo abituati.

La fiera Spiel Messe di Essen è annullata, ed ora una domanda sorge spontanea: cosa decideranno per gli eventi in Italia per ora soltanto posticipati, come ad esempo la fiera Modena Play? Dovremo aspettare e vedere cosa ci riserva il futuro. Fino ad allora potremo portiamo avanti la nostra passione nei modi possibili! Speriamo in una buona pescata dal mazzo oppure in un 20 sul prossimo tiro del dado!