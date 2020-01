Annullati i piani per due spin-off di 24

La serie TV di 24 è stata uno dei maggiori successi televisivi per Fox dei primi anni 2000. Le avventure dell’agente federale Jack Bauer ha conquistato il pubblico e la critica, con avventure piene d’azione. Lo show si è ufficialmente concluso nel 2010, con un ritorno a quattro anni di distanza per una versione più breve di soli dodici episodi. Recentemente sono emersi dei piani per possibili spin-off di 24, ma non ci sono stati grandi sviluppi in merito. E a quanto pare, non ce ne saranno in futuro.

24, nessun futuro per i due spin-off della serie con Kiefer Sutherland

Fox ha già realizzato in passato uno spin-off dello show. Intitolato 24: Legacy vedeva Corey Hawkins nel ruolo del protagonista, ma alla fine della prima stagione (sempre da 12 episodi) è arrivato l’annuncio della cancellazione. Tuttavia i piani di realizzare nuove avventure più o meno legate alla serie originale sono sopravvissuti.

Negli ultimi tempi in particolare sembra fossero in sviluppo ben due progetti del genere. Il primo vedeva al centro un giovane Jack Bauer, in un prequel di ciò che avremmo poi visto in 24. Il secondo invece prendeva una strada differente, focalizzandosi sull’ingiusta esecuzione di un condannato a morte, con tinte più da legal drama. Entrambi però sembra non vedranno mai la luce.

A confermarlo è stato Michael Thorn, Entertainment President di Fox, che ha dichiarato:

“Abbiamo pensato per un po’ a due idee per spin-off di 24 e quelle idee non andranno avanti. Però siamo continuamente alla ricerca di altre opportunità per mantenere rilevante questo prodotto, per noi e per i fan“.

La ricerca comunque proseguirà, ma stando a Thorn non c’è fretta. Il desiderio è quello di ottenere un nuovo show che abbia la forza della serie originale:

“È uno dei titoli più importanti per il nostro network, quindi qualsiasi cosa ne facciamo vogliamo che sia rilevante ed esplosivo tanto quanto l’originale – ed è difficile. Ci stiamo impegnando per trovarne una nuova versione, ma solo quando sarà giusto“.