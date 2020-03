Annunciata una nuova serie dedicata a God of War

Dark Horse Comics annuncia una nuova serie su God of War. Kratos, il protagonista della famosa serie di videogiochi, entra nel mondo dei fumetti. Non è il primo guerriero muscoloso a trasferirsi da un media ai comics (basti pensare a Conan), ma stiamo parlando di Kratos: siamo sicuri che in questa serie il sangue scorrerà a fiumi. Il titolo completo sarà God of War: Fallen God e uscirà il 24 giugno.

God of War: Fallen God

Non è neppure la prima volta che la Dark Horse si dedica al sanguinario ex Dio della Guerra: una miniserie di quattro numeri era già stata pubblicata nel 2018 (ristampata tutta intera l’anno seguente). La serie precedente era prettamente ispirata al videogioco per Playstation 4 God of War, vincitore del premio Gioco dell’Anno ai Game Awards 2018. Stavolta la Dark Horse scava più indietro, raccontando gli eventi accaduti fra God of War 3 e God of War per Playstation 4.

“God of War: Fallen God segue Kratos dopo che ha vinto Zeus e contrastato Atena. Credendosi finalmente libero dalle sue catene, attraversa il deserto nel tentativo di allontanarsi dalla sua casa e dalla sua vergogna, solo per scoprire che la sua rabbia e la sua colpa lo seguono da vicino. Kratos si infuria con l’unico nemico che ha provato di essere imbattibile – sé stesso. Ma una guerra contro sé stessi non può essere vinta e provoca solo follia.“

La serie si colloca quindi dopo la conquistata libertà di Kratos e le sue avventure nel freddo nord. Grazie al videogioco del 2018 sappiamo come è cambiata la vita del Fantasma di Sparta, ma molti dettagli che lo hanno portato fino a lì sono stati omessi. Questa serie a fumetti risponderà ad alcune domande dei fan?

God of War: Fallen God è scritto da Chris Robertson e illustrato da Tony Parker. Il primo numero uscirà il 24 giugno 2020.