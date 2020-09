Jonathan Majors si aggiunge ad Ant-Man 3, sarà Kang?

Un nuovo nome si aggiunge al cast di Ant-Man 3, terzo capitolo della serie dedicata all’eroe Marvel. Si tratta di Jonathan Majors, attore salito recentemente agli onori delle cronache per le sue interpretazioni sia in Da 5 Bloods di Spike Lee che nella celebrata Lovecraft Country in onda ora su HBO. Stando a Deadline il suo ruolo potrebbe essere davvero importante. Sembra infatti che Majors interpreterà Kang il Conquistatore in Ant-Man 3.

Ant-Man 3: Jonathan Majors interpreterà Kang il Conquistatore?

La notizia arriva da Deadline, che riporta che l’attore sia entrato nel cast per una parte chiave, tuttavia ancora da svelare. I Marvel Studios non hanno commentato la notizia, tuttavia stando a fonti vicine al progetto, Majors sarà chiamato a interpretare Kang il Conquistatore.

Questo personaggio è uno dei principali villain degli Avengers e in generale dell’universo Marvel. Nel corso della sua storia editoriale ha affrontato tantissimi eroi, compresi i Fantastici 4 a cui è particolarmente legato. È spesso stato indicato dagli appassionati come possibile ‘successore di Thanos‘ nel ruolo di grande villain del MCU. Questo soprattutto dopo Avengers: Endgame, dato il suo legame con il concetto di viaggio nel tempo.

Inoltre, questo sembra ben sposarsi con l’idea ormai conclamata che i Marvel Studios abbiano in progetto di portare i Giovani Vendicatori nel franchise. Nel corso degli ultimi film (ma anche nelle anticipazioni di alcuni progetti in arrivo) sono presenti indizi sul futuro debutto del team. Kang il Conquistatore è il primo avversario di questa squadra, che è fortemente legata a lui (o quasi) nelle sue origini. Non è da escludere che proprio in Ant-Man 3 si arrivi alla formazione dei Giovani Vendicatori e il loro primo scontro con il villain.

Cosa ne pensate? Sareste curiosi di vedere Kang il Conquistatore in Ant-Man 3? Oppure chi pensate possa essere Jonathan Majors nel film?