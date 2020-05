Ant-Man 3: Michael Douglas annuncia grandi novità!

Michael Douglas ha parlato di Ant-Man 3 e ha chiesto ai fan di “tenere duro” perché sta per arrivare un importante annuncio. Quando a Douglas è stato chiesto, durante una sessione di domande e risposte, cosa stesse succedendo con Ant-Man 3, il 75enne ha detto (tramite l’account Twitter di Ant-Man News): “Non posso parlarne. Perché i ragazzi della Marvel, loro mi spareranno con un fucile a pompa!”. Così ha aggiunto: “Ma penso che dovresti rimanere in allerta perché potrebbero esserci alcune informazioni che verranno presto fuori”.

Douglas, dunque, stuzzica soltanto la curiosità dei fan senza svelarsi troppo. Tuttavia, i suoi commenti suggeriscono che qualcosa di grosso sta per essere svelato.

Di seguito le parole dell’attore:

Actor Michael Douglas has recently done an Instagram Q&A and was asked about the status of Ant-Man 3, teasing that there will be some information coming out “pretty soon” about the film! #AntMan3 [via: MichaelKirkDouglas instagram] pic.twitter.com/qqTJAnEpKN — Ant-Man News 🐜 (@AntManNews) May 9, 2020

Michael Douglas si è unito all’MCU per Ant-Man di Peyton Reed nel 2015 e da allora è apparso in Ant-Man and the Wasp e Avengers: Endgame dell’anno scorso. Ant-Man and the Wasp ha arricchito la storia di Pym e ha aggiunto Michelle Pfeiffer al cast nei panni di Janet Van Dyne. Nessun dettaglio ufficiale della trama è stato rilasciato per il terzo film di Ant-Man. Gran parte del cast principale dovrebbe tornare, tra cui Paul Rudd, Evangeline Lilly e Michael Douglas. Peyton Reed, che ha diretto i primi due film di Ant-Man, tornerà a dirigere il terzo. Non c’è ancora una data di uscita ufficiale.

Scelto il nuovo sceneggiatore per Ant-Man 3

Ant-Man 3 ha un nuovo sceneggiatore. Nelle ultime ore è arrivata la notizia che il film che (ipoteticamente) concluderà la trilogia dedicata all’eroe interpretato da Paul Rudd ha infatti reclutato Jeff Loveness per occuparsi dello script. E scorrendo il curriculum di questo autore si possono trovare diverse sorprese interessanti che pongono cioè buone premesse per il film in questione. Visto anche il background del suo protagonista, possiamo dire che Ant-Man sia uno dei diversi sotto-franchise del MCU più volti alla comicità. Le scene di Luis che cerca di ricapitolare gli eventi sono diventate iconiche tra i fan e ci sono tante altre sequenze di questo tipo sparse nelle due pellicole.