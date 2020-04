Ant-Man 3 ha trovato il suo sceneggiatore

Ant-Man 3 ha un nuovo sceneggiatore. Nelle ultime ore è arrivata la notizia che il film che (ipoteticamente) concluderà la trilogia dedicata all’eroe interpretato da Paul Rudd ha infatti reclutato Jeff Loveness per occuparsi dello script. E scorrendo il curriculum di questo autore si possono trovare diverse sorprese interessanti che pongono cioè buone premesse per il film in questione.

Ant-Man 3, lo sceneggiatore viene da Rick and Morty, dagli Oscar e dalla Marvel stessa

Visto anche il background del suo protagonista, possiamo dire che Ant-Man sia uno dei diversi sotto-franchise del MCU più volti alla comicità. Le scene di Luis che cerca di ricapitolare gli eventi sono diventate iconiche tra i fan e ci sono tante altre sequenze di questo tipo sparse nelle due pellicole.

È un bene quindi scoprire che il nuovo sceneggiatore di Ant-Man 3 abbia una solida formazione nel campo delle risate. Nel corso della sua carriera ha lavorato a lungo come autore per il Jimmy Kimmel Live! e per cerimonie di premiazione come gli Emmy e gli Oscar. Tra i suoi lavori più recenti si trova inoltre un episodio della serie Rick and Morty, amatissima dai fan e con il giusto mix tra risate e fantascienza che potrebbe funzionare molto bene con Scott Lang.

Non basta però far ridere ovviamente, ma fortunatamente Loveness è preparato anche sul mondo dei supereroi. Parallelamente ai suoi lavori televisivi infatti si è occupato di alcuni albi a fumetti, pubblicati proprio da Marvel. In particolare spicca un suo ciclo dedicato a Groot e alcune storie di Nova, oltre che partecipazioni a vari albi speciali.

Voi cosa ne pensate? Cosa vi aspettate da Ant-Man 3?

Vi ricordiamo che il film sarà diretto ancora una volta da Peyton Reed con Paul Rudd che riprenderà il suo ruolo di Scott Lang. Non c’è ancora una data di uscita ufficiale, ma visto il nuovo calendario, difficilmente lo vedremo prima del 2022.