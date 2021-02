Ant-Man and the Wasp: Quantumania, le riprese al via questa estate

L’attore Michael Douglas ha stuzzicato i fan con alcuni dettagli sul suo ruolo di Hank Pym nel prossimo film del Marvel Cinematic Universe Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Douglas ha tenuto una sessione di domande e risposte sulla sua pagina Instagram per i fan del MCU il 19 febbraio. Tra le diverse domande con risposta, Douglas ha rivelato ai fan quando le riprese dovrebbero iniziare per il terzo film di Ant-Man.

Le parole di Michael Douglas

“Per quanto ne so, inizieremo le riprese quest’anno”, ha detto Michael Douglas. Ha inoltre rivelato l’entusiasmo per aver ripreso il ruolo di Hank Pym. “Sì, lo adoro”, ha risposto. “Amo qualsiasi personaggio che abbia tutte le risposte“, ha aggiunto. “E adoro far parte di questo intero mondo Marvel, di cui non sapevo nulla … non ero un ragazzo di fumetti. Mi sono davvero divertito ad imparare l’intera storia logistica degli Avengers”, ha concluso. Dopo aver ricevuto un aggiornamento da Douglas, l’attrice di Hope van Dyne Evangeline Lilly ha fornito ulteriori notizie sulle riprese sempre attraverso Instagram. Secondo la star di Wasp, le riprese dovrebbero iniziare a breve, precisamente in estate.

Gli attori Paul Rudd ed Evangeline Lilly riprenderanno i rispettivi ruoli di Scott Lang / Ant-Man e Hope van Dyne / The Wasp in Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Il film vedrà anche i ritorni di Michael Douglas nei panni di Hank Pym e Michelle Pfeiffer nei panni di Janet van Dyne. L’attore Kathryn Newton, tuttavia, assumerà il ruolo di Cassie Lang di Ant-Man e Ant-Man and the Wasp’s Abby Ryder Fortson e Avengers: Endgame’s Emma Fuhrmann. Il terzo film di Ant-Man di Peyton Reed conterrà anche il debutto in MCU di Kang the Conqueror.

Sebbene la trama di Ant-Man and the Wasp: Quantumania sia stata tenuta segreta, il regista Reed ha condiviso accenni di un mondo più ampio nel film in uscita, osservando che: “Ci sono alcune cose davvero eccitanti in serbo”. Per poi aggiungere: “Penso che il terzo film di Ant-Man sarà un film molto più grande e tentacolare dei primi due. Avrà un modello visivo molto diverso”. Il film uscirà nel 2022.