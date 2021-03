Ant-Man 3: T.I. escluso dal film dopo le accuse ricevute...

Variety ha confermato che il rapper T.I. non tornerà per il terzo capitolo del franchise Marvel “Ant-Man”. L’attore, il cui nome fuori scena è Clifford Joseph Harris Jr., in precedenza ha svolto un ruolo di supporto in una troupe di uomini che assistevano Scott Lang di Paul Rudd, il protagonista degli ultimi due film. Gli addetti ai lavori vicini al progetto Disney hanno rivelato che non si è affatto parlato di un ritorno di T.I, nonostante l’implicazione delle recenti e gravi accuse contro di lui.

Gravi accuse nei confronti di T.I. e sua moglie

T.I. e sua moglie, Tiny Harris, stanno attualmente affrontando accuse di abusi sessuali e droghe da parte di più donne. In una conferenza stampa di lunedì, l’avvocato Tyrone A. Blackburn ha dettagliato le accuse mosse da sei donne anonime che affermano che T.I. e Tiny ne aveva abusato, descrivendo alcuni casi di droga, rapimento e stupro. Blackburn ha inviato lettere ai procuratori generali della California e della Georgia, dove si sono verificati gli eventi, chiedendo loro di indagare sulle accuse. T.I. e Tiny ha negato le accuse in una dichiarazione tramite il loro avvocato, Steve Sadow.

“Clifford (T.I.) e Tameka Harris negano con la massima fermezza queste accuse infondate e infondate. Siamo fiduciosi che se queste affermazioni vengono investigate in modo completo ed equo, nessuna accusa sarà imminente”, ha detto Sadow. “Queste accuse non sono altro che la continuazione di una sordida campagna di shakedown iniziata sui social media. Gli Harris implorano tutti di non lasciarsi ingannare da questi ovvi tentativi di manipolare la stampa e abusare del sistema giudiziario “. “Ant-Man 3” è ancora in fase di sviluppo e non ha ancora una data di rilascio.