Antonio Banderas si aggiunge al cast di Uncharted

Il cast di Uncharted si arricchisce di diversi nuovi membri e fra questi c’è anche Antonio Banderas. L’attore spagnolo, uno dei più celebrati della sua generazione, nonché della sua Nazione, si è aggiunto al film nelle ultime ore. La notizia è arrivata online poco fa, insieme ad altri nomi per il cast di questo attesissimo film dallo sviluppo travagliato.

Antonio Banderas sarà in Uncharted con Tom Holland

Non ci sono al momento informazioni su quale sarà il ruolo dell’attore spagnolo nel film. Le fonti che per prime hanno pubblicato la notizia non hanno fornito neanche dettagli che permettano di fare ipotesi su quale potrebbe essere la sua parte in questo adattamento del ben noto videogioco.

Come dicevamo però, non è l’unico nuovo nome che va ad allargare il cast di Uncharted. Insieme a Banderas infatti sono entrate anche Sophia Ali, vista recentemente in Obbligo o verità, e Sophia Ali. Quest’ultima è nota agli appassionati di serie TV per il ruolo di Prudence in Le terrificanti avventure di Sabrina, show Netflix basato sui fumetti dedicati alla giovane strega.

Variety riporta inoltre che Ruben Fleischer sia ormai vicino a chiudere l’accordo per dirigere la pellicola. Il regista americano è stato recentemente nelle sale con Zombieland – Doppio colpo, sequel del film del 2009 sempre diretto da lui. Prima di questo si è occupato del grande successo di Venom, capace di raccogliere più di 800 milioni di dollari al box office internazionale.

Con questa notizia sembra che finalmente la trasposizione cinematografica di Uncharted sia sulla strada giusta per arrivare nelle sale. Il progetto ha avuto una gestazione lunghissima, passando attraverso diverse mani e altrettanti rinvii. Ora il film, che vedrà oltre ai nomi appena annunciati, anche Mark Wahlberg e la stella del MCU Tom Holland nel cast dovrebbe davvero uscire il 5 marzo del 2021.

Cosa ne pensate? Che ruolo vorreste per Antonio Banderas in Uncharted?