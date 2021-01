Antony Starr paragona Homelander a Joffrey Baratheon

Uno dei protagonisti di The Boys ha sottolineato la particolare somiglianza al personaggio di Game of Thrones

Antony Starr pensa che il personaggio da lui interpretato in The Boys, Homelander, possa essere paragonato a uno dei cattivi televisivi più noti di questa generazione: Joffrey Baratheon di Game of Thrones. Parlando a ComicBook.com, Starr ha spiegato di come si è imbattuto nelle somiglianze tra Homelander e Joffrey Baratheon. La star di Boys ha detto di aver avuto molti tempi di inattività nell’ultimo anno a causa della pandemia di coronavirus (COVID-19), tempo che ha sfruttato anche per rivedere Game of Thrones. Durante la sua seconda visione, l’attore si è reso conto di quanto fosse interessante il personaggio di Joffrey.

Le parole di Antony Starr

Mentre Antony Starr ha ammesso di aver trovato somiglianze tra Homelander e Joffrey, ma anche una netta differenza. “Homelander è qualcuno che puoi davvero spingere verso la redenzione, mentre con Joffrey non esiste niente di tutto ciò. In lui c’è una totale assenza di umanità”. L’attore poi ha aggiunto: “Non riesci ad essere in alcun modo empatico nei suoi confronti. Al contrario, penso che Patriota sia malvagio e spregevole […] ma in alcuni momenti riesci a vedere qualcosa in più del semplice psicopatico, sapete?” Ovvero: “Fondamentalmente è quel tipo di ragazzo che amiamo odiare, ma poi ci sono momenti in cui si entra in empatia con lui”.

L’attore di The Boys ha dichiarato di capire che il modo in cui Homelander si comporta lo rende un personaggio che il pubblico ama odiare. Tuttavia, ci sono momenti come quando il personaggio sta cercando di insegnare a suo figlio come gestire i suoi poteri che lasciano agli spettatori la speranza per una sorta di svolta.

La terza stagione di The Boys ha visto Homelander iniziare una relazione con Stormfront, l’ultima aggiunta ai sette. Dopo aver sedotto Homelander, Stormfront si è rivelata in realtà un po’ più vecchia di quanto sembrava. Originariamente era una simpatizzante nazista di nome Klara Risinger che alla fine ha assunto la personalità del supereroe di Liberty. Mentre il mondo pensava che Liberty morisse anni prima che accadessero gli eventi di The Boys, si è semplicemente reinventata per la nuova generazione di eroi.

In uno scontro verso la fine della stagione 2, Stormfront viene sconfitto dal figlio di Homelander dopo che lei attacca la madre del ragazzo. Anche se sembrava che fosse vicina alla morte, lo showrunner di The Boys Erick Kripke ha riconosciuto che Stormfront tornerà per recitare in più scene al fianco di Antony Starr. Tuttavia, Kripke ha rivelato che invece di Stormfront, viene chiamata Stumpfront in studio a causa delle sue ferite piuttosto gravi.