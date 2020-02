Per Apple niente iPhone ai cattivi

Ci sono tanti aspetti curiosi del mondo del cinema, che avvengono dietro le quinte e spesso non arrivano alle orecchie del pubblico. Accordi con clausole complesse e difficili, che rimangono sotto traccia noti solo a chi è effettivamente all’interno dell’industria. A emergere recentemente è un curioso aspetto dell’uso dei device Apple nelle pellicole: se sei un villain infatti non puoi avere un iPhone.

Nessun iPhone per i villain per policy di Apple

A rivelarlo è Rian Johnson, regista di Cena con delitto – Knives Out, apprezzata pellicola che presto avrà un sequel per la gioia dei suoi fan. L’autore ha spiegato in un’intervista che l’azienda tendenzialmente non mette grossi ostacoli all’utilizzo dei suoi smartphone nei film, a patto che non siano dei villain ad usare un iPhone. Ecco le parole del regista:

“Apple, loro ti fanno usare gli iPhone nei film ma, e questo è davvero un fattore chiave se stai guardando un mystery movie, i cattivi non possono avere un iPhone nelle scene“.

Questa rivelazione ovviamente potrebbe portare gli spettatori a intuire più rapidamente chi è il cattivo dei film e chi no. Rian Johnson ha commentato la cosa in maniera scherzosa, proseguendo:

“Ogni singolo filmmaker che ha un cattivo nel film che dovrebbe essere segreto ora vorrà uccidermi“.

Chissà, magari proprio questa potrebbe essere la base per il sequel del celebrato ultimo lavoro di Johnson. In ogni caso, ora siete avvisati: se vedete un personaggio in un film usare un iPhone potrete stare sicuri che non si tratti di un villain. Questo a meno che Apple non decida di cambiare la propria policy dopo le dichiarazioni del regista…