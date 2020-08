Apple sigla un accordo pluriennale con Martin Scorsese

Due mesi e mezzo dopo essere diventata la produttrice di Killers of the Flower Moon, Apple ha firmato un accordo con il suo regista, Martin Scorsese. Il maestro del cinema baserà il suo banner Sikelia Productions presso Apple in un accordo pluriennale per i progetti cinematografici e televisivi che Martin Scorsese produrrà e dirigerà per Apple TV +. La relazione prende il via con Killers of the Flower Moon. Parliamo dell’adattamento sceneggiato da Eric Roth del libro di saggistica di David Grann con Leonardo DiCaprio e Robert De Niro. Apple ha vinto un’asta per il film da oltre 180 milioni di dollari originariamente scelto come opzione di Paramount e tornato poi sul mercato.

Sikelia Productions nasce nel 2003

Deadline ha rivelato il 27 maggio che Apple ha vinto un accordo che prevede che la Paramount rilasci il film nelle sale. Lo show è prodotto da Dan Friedkin e Bradley Thomas presso Imperative Entertainment. Il film è in pre-produzione e dovrebbe iniziare a febbraio in Oklahoma. Ormeggiata per anni alla Paramount – nel 2015 lo studio ha prolungato l’accordo per quattro anni – Sikelia Productions viene fondata dal premio Oscar Scorsese nel 2003.

La società gestisce e produce tutti i progetti di Scorsese, tra cui: The Irishman del 2019, Silence del 2016, The Wolf of Wall Street, Hugo del 2011. Oltre a Shutter Island del 2010, The Departed, vincitore dell’Oscar per il miglior film nel 2006. Per concludere con The Aviator del 2004 e la serie Boardwalk Empire e Vinyl. I documentari includono: The 50 Year Argument, George Harrison: Living in the Material World. Inoltre abbiamo A Letter to Elia, Public Speaking, Shine A Light e No Direction Home: Bob Dylan. Sul fronte dei docu sono in arrivo An Afternoon with SCTV, un progetto Untitled Fran Lebowitz e Untitled David Johansen, tutti in post produzione.