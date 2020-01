Apre in estate lo store ufficiale di Harry Potter a New York

Annunciata l’apertura di uno store ufficiale di Harry Potter a New York. La notizia è data dal sito della Warner Bros. L’apertura fa parte di un progetto di ampiamento del Wizarding World, il franchise del mondo del maghetto britannico. Si tratterà del negozio di Harry Potter più grande del mondo.

Il Wizarding World è iniziato nel lontano 1997 con la pubblicazione del primo libro, Harry Potter e la Pietra Filosofale, ad opera della casa editrice Bloomsbury. Il franchise è continuato con i rimanenti 6 libri della serie, che sono stati trasposti sul grande schermo in 8 lungometraggi. La serie si è arricchita con uno spettacolo teatrale, Harry Potter e la maledizione dell’erede, e una serie di film ambientati decenni prima la nascita del protagonista (la serie Animali Fantastici). Il franchise è così famoso da aver influenzato anche l’MCU, stando a Kevin Feige.

Il nuovo negozio di New York occuperà ben 20.000 piedi quadri (poco meno di 2.000 metri quadrati) e verrà aperto nell’estate 2020. Sarah Roots, vice presidente del settore Tour e Vendita Globale della Warner Bros, così commenta la notizia:

“Questo sarà il più grande negozio di Harry Potter del mondo. Diventerà una destinazione obbligatoria per i fan, dove gli entusiasti di Harry Potter potranno dedicarsi ad esperienze interattive e numerose occasioni di fare foto. Siamo molto emozionati per l’apertura a New York. È la città ideale dove aprirlo, con tutti i fan del Wizarding World di New York, un ambiente di vendita all’avanguardia e una comunità che abbraccia le esperienze innovative.”

Al negozio saranno venduti prodotti ufficiali del franchise, ma non solo. Stando alle parole della vice presidente, ci saranno anche esperienze interattive ed occasioni per fare foto. Forse dei set modellati sulle scene dei film, oppure la possibilità di apparire sul famigerato volantino che ritrae Sirius Black. Solo una visita allo store di Harry Potter a New York, una volta aperto, potrà fugare queste curiosità.