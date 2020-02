Aquaman della DC ha subito molte riprogettazioni nel corso degli anni e ci sono una varietà di aspetti attribuiti al personaggio. Un concept art per Aquaman e Mera, proviente dall’account Instagram creativo di Aaron Sims, ci mostra il protagonista con i capelli corti.

Sims ha lavorato come concept artist nel film e ha giocato con un look diverso per Arthur Curry di Jason Momoa. Una concept art di Aquaman sicuramente particolare, essendo abituati a vedere Momoa con i capelli lunghi.

Aquaman 2 dovrebbe iniziare le riprese il prossimo anno

Tutto ciò rappresenta anche un interessante spaccato del processo di progettazione di Aquaman e dei personaggi di Arthur Curry e Mera. I loro costumi sembrano entrambi relativamente vicini a ciò che abbiamo visto nel film finale. Anche se Mera ha un po’ più di oro sul suo vestito che nel film, e la sua corona è diversa. Non ci resta che scoprire i look di Arthur Curry di Jason Momoa o Mera di Amber Heard per la loro prossima uscita di Aquaman 2. Il film dovrebbe iniziare le riprese all’inizio del prossimo anno.

Durante la premiere di See, nei mesi scorsi Momoa ha parlato al magazine ET Online del sequel dedicato alle avventure di Arthur Curry. Queste le sue parole: “Ci saranno tantissime novità di ogni genere. Sarà una produzione gigantesca”. Per poi aggiungere: “Sono entusiasta di avere il supporto dei tutti questi fan, sono stati di grande incoraggiamento quando ho proposto nuove idee per il sequel alla Warner Bros..” L’attore è entusiasta del nuovo progetto: “Le proposte sono state accolte con il favore di tutti, James Wan incluso, non vediamo l’ora di metterci al lavoro”. Infine, l’attore Yahya Abdul-Mateen II, intervistato da Uproxx lo scorso 15 ottobre, ha rivelato che il villain Black Manta tornerà a scontrarsi con Aquaman anche nel prossimo film.