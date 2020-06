Jennifer Hudson interpreterà Aretha Franklin nello show dedicato alla cantante. È stato pubblicato nelle ultime ore il nuovo trailer del prossimo film biografico sulla ‘Regina dell’Anima’. Rilasciato durante i BET Awards, il trailer inizia con Jennifer Hudson che canta la sua canzone iconica “Respect” prima di alcune clip che raccontano della sua ascesa verso il successo. Il tanto atteso film segue la vita di Franklin dal canto nella chiesa di suo padre, fino a diventare una dei musicisti più leggendari di tutti i tempi.

Il film diretto da Liesl Tommy è interpretato anche da Forest Whitaker, Marlon Wayans, Audra McDonald, Queen Latifah. Oltre a Mary J. Blige, Marc Maron, Tate Donovan, Tituss Burgess e il nuovo arrivato Sky Dakota Turner. Aretha Franklin, che morì di cancro al pancreas all’età di 76 anni, fece parte della produzione del film fino alla sua morte nel 2018. Ha ricevuto 18 Grammy Awards ed è stata nominata 44 volte durante la sua prolifica carriera. Il film era originariamente programmato per essere rilasciato ad agosto, ma è stato ricollocato a causa della pandemia di coronavirus. Ora avrà una versione limitata negli Stati Uniti il ​​giorno di Natale, prima di una versione completa il 15 gennaio.

La sinossi di Respect

L’attrice Cynthia Erivo reciterà nel suo ruolo sullo schermo come Regina dell’Anima in “Genius: Aretha”. Tuttavia il biopic del National Geographic è stato rinviato a causa di COVID-19. La serie limitata sarà ora presentata in anteprima questo autunno. La sinossi ufficiale di Respect recita “A seguito dell’ascesa della carriera di Aretha Franklin da bimba che canta nel coro della chiesa di suo padre alla sua celebrità internazionale, RESPECT è la straordinaria storia vera del viaggio dell’icona della musica per trovare la sua voce”.