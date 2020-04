Ariana Grande vorrebbe un ruolo nel live-action di Hercules

Uno dei live-action non ancora annunciati dalla Disney, ma quasi sicuramente in cantiere, è un nuovo adattamento di Hercules. Ariana Grande ha palesato in merito un grande interesse per il ruolo di Megara. La pop star e attrice ha condiviso via Twitter due semplici immagini del personaggio, sottolineando dunque un certo interesse. Ariana Grande, d’altronde, potrebbe essere un’ottima scelta per Megara, come fa notare anche il portale Comicbook. La sua notevole voce renderebbe le parti musicali di alto livello, inoltre lo show potrebbe contare su una stella per la sua promozione. E non è da poco l’aspetto del look: sia Ariana Grande che Megara sono infatti contraddistinte dai lunghi capelli raccolti in una bellissima coda.

Megara, personaggio Disney forte e intelligente

Megara, detta Meg, è un personaggio immaginario e la co-protagonista del classico Disney Hercules. È una ragazza molto dura, sarcastica e intelligente e allo stesso tempo sensuale, sebbene nasconda un lato malinconico e sensibile. Megara appare per la prima volta nel film quando Hercules, Filottete e Pegaso, in viaggio per Tebe, ne odono le urla e Filottete asserisce che deve trattarsi di una DID (Donzella In Difficoltà).

Ricordiamo che Hercules è un film d’animazione della Walt Disney diretto da Ron Clements e John Musker. È considerato il trentacinquesimo Classico Disney secondo il canone ufficiale. È il primo film di animazione Disney basato sulla mitologia greca e vi si narrano le avventure di Eracle, che viene però chiamato con il suo nome latino Hercules, concentrandosi principalmente non tanto sulle famose dodici fatiche quanto sulla meno nota Gigantomachia. Il personaggio principale è Ercole, figlio di Zeus, reso mortale da Ade. È un ragazzo molto dolce, gentile e timido. È, però, anche molto ottuso e maldestro. Il suo sogno è diventare un eroe per riuscire a tornare sull’Olimpo e diventare un Dio, visto che sulla terra non crede ci sia un posto per lui. Alla fine, quando ci riuscirà, sceglierà di vivere sulla Terra perché si è innamorato di Meg.