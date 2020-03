Arisa e Luca Laurenti si aggiungono alla squadra Disney+

Sempre più spesso figure del mondo della musica o del varietà collaborano con prodotti del mondo del cinema e delle serie TV. Tantissimi nel tempo hanno prestato la propria voce nei film d’animazione ad esempio, a volte anche con risultati più che ammirevoli. Ebbene, arriva in queste ore l’annuncio che Arisa e Luca Laurenti daranno il proprio contributo a due prodotti di Disney+, l’attesa piattaforma di streaming in arrivo fra pochi giorni.

Disney+ accoglie Luca Laurenti e Arisa tra le sue fila

Il comico in realtà non è affatto nuovo a questo mondo, né al ruolo che interpreterà. Laurenti infatti ha già fornito la propria voce a Forky, nuovo personaggio di Toy Story introdotto nel quarto capitolo, uscito lo scorso anno. Il piccolo e disorientato giocatolo ‘improvvisato’ tornerà con una miniserie dedicata su Disney+. Si intitolerà I Perché di Forky e affronterà i dubbi del personaggio in 10 cortometraggi con tanti camei dal mondo di Toy Story, dal significato del tempo al concetto di amore, passando per il formaggio. Come nel film quindi sarà Luca Laurenti a prestare la voce al bizzarro eroe e qui sopra potete vedere un trailer di ciò che vi aspetterà su Disney+.

Non sarà da doppiatrice, ma da cantante effettiva il ruolo di Arisa sulla piattaforma. La musicista infatti contribuirà alla versione live-action di Lilli e il Vagabondo, uno dei contenuti originali disponibili al lancio del servizio. Arisa interpreterà È un briccone, che riprende il classico brano della versione originale He’s a tramp.

Vi ricordiamo che Disney+ farà il proprio debutto in Italia il prossimo 24 marzo. Qui potete trovare un elenco di contenuti che saranno disponibili al lancio, tra film classici, serie originali, cartoni animati e molto altro ancora. E voi, vi siete già abbonati?