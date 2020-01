Arma Letale 5, il sequel sembra in arrivo

A quanto sembra Arma Letale 5 potrebbe entrare a breve in produzione. Il lungometraggio dovrebbe comprendere i due attori principali Mel Gibson e Danny Glover. Inoltre nel film pare confermata anche la presenza del regista Richard Donner. Il produttore Dan Lin, durante una roundtable per il The Hollywood Reporter, ha rilasciato alcune dichiarazioni a riguardo. Queste le sue parole: “Stiamo provando a realizzare l’ultimo film di Arma Letale, e nel progetto ritornerebbe anche Richard Donner”. Per poi aggiungere: “Ci sarà anche il cast originale, e questa è una cosa grandiosa. Si tratta di una storia molto personale per Richard”. La macchina organizzativa è pronta a partire: “Mel Gibson e Danny Glover sono pronti a partire, dipende tutto dalla sceneggiatura”.

Arma Letale e la battuta di Murtaugh

Il progetto quindi vedrebbe il ritorno dei personaggi Riggs e Murtaugh, particolare sicuramente importante per i fan della saga. Ricordiamo che Arma letale (Lethal Weapon) è un film del 1987 diretto da Richard Donner e interpretato da Mel Gibson e Danny Glover. Si tratta del primo episodio della saga di film d’azione che ha come protagonisti due poliziotti di Los Angeles. Il titolo del film e della serie è il soprannome che Murtaugh dà a Riggs dopo aver letto il suo fascicolo.

Inizialmente al posto di Mel Gibson la produzione sembrava essere orientata verso Jason Robards, scartato poi per via dell’età. Successivamente si pensò a Gibson e, dopo averlo accantonato momentaneamente, la scelta sembrava dovesse ricadere su Sylvester Stallone. Alla fine fu confermato Gibson. La battuta di Murtaugh “Sono troppo vecchio per queste stronzate” viene ripetuta più volte nel film e diventerà un tormentone della serie.

Riguardo invece uno dei protagonisti principali, Mel Gibson, vinse l’Oscar come miglior regista nel 1996 col film Braveheart – Cuore impavido. Nel 2004 ha diretto il colossal La passione di Cristo. Nel 2006 Apocalypto, un film incentrato sulla storia delle civiltà precolombiane, e nel 2016 il film bellico La battaglia di Hacksaw Ridge, ambientato durante la Seconda guerra mondiale.