Army of the Dead, teaser del nuovo film di Zack Snyder

È arrivato il primo teaser trailer di Army of the Dead di Zack Snyder. Domenica, Zack Snyder ha twittato il poster del film in uscita, rivelando la data di uscita del 21 maggio per il film sulla rapina di zombi, ma ha anche rivelato che il primo teaser sarebbe arrivato online oggi. Pronto a fare il suo debutto su Netflix, Army of the Dead è il primo progetto post-DC di Snyder. Il film parla di una rapina al casinò durante un’apocalisse di zombi e vede protagonisti Dave Bautista come leader del gruppo, la star dei Guardiani della Galassia. Il film è interpretato anche da Ella Purnell, Ana de la Reguera, Garret Dillahunt, Raul Castillo, Omari Hardwick, Hiroyuki Sanada, Tig Notaro e Matthias Schweighofer.

What happens in Vegas, must stay in Vegas. #ArmyOfTheDead pic.twitter.com/hPnGbD6xLA — Zack Snyder (@ZackSnyder) February 25, 2021

Le parole di Zack Snyder sul progetto

“È un vero e proprio film sulle rapine con gli zombi, quindi è un genere in un modo fantastico”, ha detto Zack Snyder a Entertainment Weekly. Per poi aggiungere: “Quindi ti aspetti il ​​puro caos degli zombi, e lo ottieni al 100 percento”. Infine: “Ma ottieni anche questi personaggi davvero fantastici in un viaggio fantastico. Sorprenderà le persone che ci sia molto calore ed emozione reale con questi grandi personaggi”.

Recentemente Zack Snyder ha affermato che le riprese di Army of the Dead sono state una delle sue migliori esperienze cinematografiche di sempre in quanto gli hanno permesso di mettersi di nuovo dietro la telecamera. Oltre a questo, Snyder rilascerà il suo tanto atteso “Snyder Cut” della Justice League del 2017 su HBO Max il 18 marzo. Il trailer del film recentemente pubblicato è stato rilasciato il 14 febbraio, mostrando nuove scene e un personaggio aggiornato. Oltre al debutto del sovrano di Apokolips Darkseid, un Superman vestito di nero e uno scontro tra Batman e il Joker di Jared Leto nel futuro apocalittico a cui si accennava in Batman v Superman: Dawn of Justice.