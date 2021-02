Army of the dead: Zack Snyder annuncia l’arrivo del trailer...

Il teaser ufficiale del prossimo film di Zack Snyder Army of the Dead arriverà molto presto. Snyder ha caricato un poster per Army of the Dead sulla sua pagina Twitter. La didascalia recita: “I sopravvissuti prendono tutto. Army of the Dead su Netflix 21 maggio. Teaser questo giovedì”. Il poster mostra un caveau di una banca con mani non morte che escono con gli artigli dall’interno della porta del caveau, circondato da contanti, carte e fiches da poker. Lo show rappresenta il secondo film incentrato sugli zombi di Synder dal suo debutto alla regia nel 2004, Dawn of the Dead, un remake del classico zombi di George Romero del 1978.

Per Zack Snyder si tratta del secondo film incentrato sugli zombie

Il film è incentrato su una squadra di mercenari, guidata da Scott Ward di Dave Bautista. Questa utilizza il caos di un’epidemia di zombi come cortina fumogena per farsi strada attraverso una Las Vegas ora in quarantena e portare a termine la rapina definitiva. Il film non sarà seguito solo da un prequel distribuito da Netflix, diretto da Matthias Schweighöfer. Prevista infatti anche da una serie spinoff anime co-diretta da Snyder intitolata Army of the Dead: Lost Vegas.

Oltre a questo, Snyder rilascerà il suo tanto atteso “Snyder Cut” della Justice League del 2017 su HBO Max il 18 marzo. Il trailer del film recentemente pubblicato è stato rilasciato il 14 febbraio, mostrando nuove scene e un personaggio aggiornato. Oltre al debutto del sovrano di Apokolips Darkseid, un Superman vestito di nero e uno scontro tra Batman e il Joker di Jared Leto nel futuro apocalittico a cui si accennava in Batman v Superman: Dawn of Justice. Il nuovo taglio di quattro ore mostrerà la storia di Justice League come Snyder originariamente desiderava raccontarla prima di lasciare il suo progetto a causa di una tragedia familiare nel 2017.