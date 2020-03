Si arricchisce di classici la collezione Passione Cinema

Passione Cinema – Storie da collezionare è pronta a tornare sugli scaffali, con una seconda tornata di titoli memorabili. La collana raccoglie infatti alcuni dei migliori film della storia del cinema, proponendoli (in molti casi per la prima volta in assoluto) in una nuova versione di maggiore qualità Blu-Ray. Pellicole indimenticabili, che hanno segnato la vita di moltissimi di noi. Ora finalmente arrivano in alta definizione e in edizione limitata, con un look memorabile.

Passione Cinema, capitolo due

La nuova wave di titoli della collana di Universal Pictures Home Entertainment Italia farà il proprio debutto sugli scaffali e negli store online a partire dal 22 aprile. Dopo il lancio della prima parte lo scorso gennaio, è quindi giunto il momento di rimpolpare nuovamente l’offerta, con tante pellicole fantastiche. Tutto proseguirà ancora nel corso dell’anno, con altri due lanci previsti per il 2020. Appuntamento questa estate e poi in autunno quindi per scoprire ancora tanti altri film.

Ma quali sono i titoli presenti in questa seconda ondata? Beh, si parla di grandi classici che tutti noi ricordiamo con affetto, come Dragonheart o La maschera di Zorro, ma non solo. Ci sono anche opere più ricercate come Gli avvoltoi hanno fame e la memorabile opera rock Quadrophenia tratto dall’omonimo album degli Who. E ancora Paychek, Safe House, Il mistero di Sleepy Hollow, Case 39, Sierra Charriba e altri ancora!

Insomma, se siete amanti del cinema avete ora a disposizione una nuova valanga di titoli eccezionali da non perdervi. Quali di questi avete già aggiunto ai vostri scaffali?