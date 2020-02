Arriva l’Allegro Chirurgo a tema Baby Yoda!

Hasbro ha rilasciato una nuova versione del suo classico gioco ‘Operation’, noto ai più, soprattutto agli italiani, con il nome L’Allegro Chirurgo, in cui il giocatore può eseguire un intervento chirurgico su Baby Yoda.

Ne L’Allegro Chirurgo con Baby Yoda non verrà operato nessuno

Ormai il successo di Baby Yoda sta facendo in modo che il piccolo 50enne venga rappresentato in ogni forma di merchandising possibile e immaginabile, così anche Hasbro ha deciso di cavalcare l’onda di questo successo.

Se vi immaginate la rimozione di piccoli e sconosciuti organi alieni, siete totalmente fuori strada, quella può andar bene come trama diabolica per un episodio di The Mandalorian; in realtà il gioco non prevede alcuna operazione su Baby Yoda, bensì, i giocatori dovranno rimuovere gli oggetti di cui Baby Yoda ha fatto razzia durante i suoi viaggi con Din Djarin. Quindi state tranquilli cari fan di Star Wars, secondo la descrizione del prodotto, i giocatori “devono cercare di arginare il danno” e rimuovere gli oggetti rubati da Baby Yoda usando le classiche pinzette de L’Allegro Chirurgo.

Gli oggetti che Baby Yoda ha preso, sono molteplici e includono il ranocchio, una tazza di brodo, un uovo di Mudhorn, un detonatore termico e un casco da Stormtrooper! I giocatori possono divertirsi usando le pinzette tentando di rimuovere la maggior parte dei pezzi dall’unità di gioco senza attivare il segnale acustico. Quando tutti gli oggetti saranno stati rimossi, il giocatore con il maggior numero di pezzi sarà il vincitore. Questo gioco, da uno o più giocatori, include il tabellone, le pinzette, 11 oggetti in plastica, il vassoio e le istruzioni.

Hasbro ha in programma di rilasciare anche una versione aggiornata del suo popolare gioco Trouble e anche questo sarà anche tema Baby Yoda… ma questa è un’altra storia.

L’Allegro Chirurgo versione Baby Yoda sarà disponibile su Amazon dalla prossima primavera.