Arriva una serie TV su Chucky la bambola assassina

Il canale americano Syfy ha confermato di aver ordinato l’intera prima stagione di un prodotto per la tv dedicato a Chucky. A firmare l’adattamento sarà lo stesso Don Mancini, il creatore della serie cinematografica che già aveva collaborato con lo stesso network nell’antologia horror Channel Zero. Mancini sarà inoltre showrunner e dirigerà il primo episodio. Spulciando tra i produttori esecutivi ci saranno David Kirschner di Hocus Pocus e Nick Antosca e Harley Peyton dello stesso Channel Zero. Lo show seguirà le vicende di una piccola e cittadina americana, dove la pace sarà violata dalla messa in vendita di una vecchia bambola al mercatino dell’usato. Dopo questo episodi seguiranno svariati omicidi efferati, che serviranno anche smascherare segreti e ipocrisie di persone all’apparenza irreprensibili.

Chucky, la bambola assassina diventa una serie tv per Syfy

L’annuncio è arrivato da Syfy nel tradizionale press tour invernale con la Television Critics Association. Nell’occasione tutti i network presentano le novità salienti della stagione successiva. Chris McCumber ha rilasciato alcune dichiarazioni sul nuovo progetto: “Il personaggio creato da Don e David ha terrorizzato il pubblico per oltre 30 anni”. Per poi aggiungere in seguito che: “La longevità e l’eredità di Chucky parlano della narrazione creativa e dei fedeli fan che la serie cinematografica ha collezionato negli anni”.

Una collaborazione che promette grandi cose: “Siamo entusiasti di collaborare ancora una volta con Nick e Universal per questa nuova serie Syfy e siamo incredibilmente orgogliosi di portare Chucky in televisione per la prima volta con i creatori originali”. Chucky ha debuttato nel 1988 nel film La Bambola Assassina, diretto e scritto da Tom Holland, con una sceneggiatura firmata da Mancini. Il franchise ha generato sei sequel, tutti scritti da quest’ultimo e prodotti da Kirschner.