Arrivano i Funko POP di Onward della Pixar

Sono disponibili i Funko POP del film Pixar Onward. Il lungometraggio, di cui potete vedere qui il trailer italiano, arriverà nelle sale il 5 marzo. Il film racconta di due fratelli, Ian e Barley Lightfoot, che, nell’inseguire il desiderio di rivedere il padre, tenteranno di lanciare una potente magia. Alcuni di questi Funko sono già disponibili su Amazon.

Onward, i Funko POP

Per quanto riguarda i personaggi disponibili, andiamo ad analizzarli subito, comprendendo le eventuali limitazioni. Anzitutto ci sono i due fratelli, Ian e Barley. C’è anche un personaggio che nasconde la sua identità coprendosi il volto (non riveleremo di chi si tratta per evitare spoiler) oltre a Manticora. In esclusiva per Amazon vediamo Barley con elmo, spada e mantello. Infine i due unicorni (di cui uno con il corno glitter in edizione limitata) sono disponibili solo da Hot Topic, catena di negozi di abbigliamento americana.

Il film Onward ha già fatto parlare di sé: i doppiatori dei due protagonisti in lingua originale sono Chris Pratt e Tom Holland, rispettivamente Starlord e Spider-Man nei lungometraggi dell’universo Marvel. Nonostante i fan di lingua inglese potrebbero lasciarsi confondere dalle loro precedenti interpretazioni, il produttore della Pixar Kori Rae ha già dichiarato che questa scelta non ha nulla a che vedere con il MCU.

Non solo, ma sembra che il furgone guidato dai due fratelli sia stato pesantemente ispirato ad un furgone realmente esistente. Un’artista di nome Sweet Cecily Daniher ha denunciato la produttrice Kori Rae per infrazione di copyright. Sembra che il furgone di Daniher sia stato noleggiato a settembre 2018 per un evento musicale dedicato agli impiegati Pixar e alle loro famiglie, ma la Disney non ha ancora dato una risposta ufficiale.

E voi andrete a vedere Onward al cinema, o magari siete dei collezionisti di Funko POP e li cercherete, sia che guardiate il lungometraggio o meno? Fatecelo sapere nei commenti.