Arrivano nuovi Funko Pop di The Mandalorian

Arrivano i nuovi Funko POP di The Mandalorian. La seconda ondata riguarderà in particolare uno fra i personaggi più amati della serie: non è un mistero che Baby Yoda sia apprezzato da molti fan (e non solo), né che la sua prima versione sia il Funko POP più pre-venduto di sempre. Scopriamo la nuova serie di Funko di The Mandalorian.

The Mandalorian, Funko POP, serie 2

Sono state annunciate cinque statuette, di cui una ad edizione limitata e un’altra appartenente alla serie POP Moment (che potete ammirare qui sopra). Quest’ultima rappresenta i protagonisti della serie, il mandaloriano e il bambino, che avanzano fra le rocce, una scena che anche chi non ha visto la serie saprà riconoscere.

Per quanto riguarda le altre quattro figure, ben tre rappresentano Baby Yoda. L’intruso, se così si può definire, è Moff Gideo tratto direttamente dal finale della prima stagione. Quanto a Baby Yoda, uno dei suoi nuovi Funko sarà in edizione limitata: il piccolo che usa la Forza infatti, visto proprio come nella serie televisiva, purtroppo è un’esclusiva Wallmart.

I restanti due rappresentano Baby Yoda un attimo prima di ingoiare una rana e lo stesso che attende con la tazza in mano. È superfluo dire che rappresentano momenti iconici della serie, già convertiti in meme da mesi. Purtroppo il Baby Yoda che usa la Forza sarà difficile da recuperare, ma tutti gli altri possono essere pre-ordinati a questo indirizzo. Se ancora non avete recuperato alcun Funko POP della serie, è giunto il momento di espandere la vostra collezione.

The Mandalorian è una serie televisiva del 2019 basata sull’universo di Star Wars. Ideata da Jon Favreau e scritta dallo stesso insieme a Dave Filoni, Christopher Yost e Rick Famuyiwa, è disponibile ora sul canale in streaming digitale della Disney, Disney+. Cliccate qui per avere una prova gratuita.