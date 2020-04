Arrivano online le versioni alternative di Bro Thor

I fan della Marvel non avevano idea della grande svolta in serbo per Thor di Chris Hemsworth in Avengers: Endgame. “BroThor” è apparso sullo schermo dopo il salto di cinque anni dagli ultimi eventi. Indipendentemente da ciò, Hemsworth è riuscito a rendere Bro Thor più di uno scherzo, con una performance che ha messo in luce la profonda depressione e la sua crisi esistenziale. I Marvel Studios hanno messo giù vari progetti nell’immaginare quello che sarebbe stato l’aspetto di ‘Fat Thor’. Attraverso twitter sono stati appunto pubblicati alcuni concept sul personaggio.

These are a couple of the early concepts I did for Thor in Endgame that made it thru, was a wild experience to imagine his journey & emotional state at the time, as even Ragnarok had barely begun filming yet, but I needed to embed the 5+ years of loss & ptsd. Also, #crocs. pic.twitter.com/9Qnoyfg28j — Wesley Burt (@wesburt) April 22, 2020

Le immagini sono state accompagnate da questa didascalia: “Questi sono alcuni dei primi concept che ho fatto per Thor in Endgame che sono riusciti a farcela, è stata un’esperienza particolare immaginare il suo viaggio e il suo stato emotivo in quel momento, dato che anche Ragnarok aveva appena iniziato a girare le riprese”.

Il portale comicbook inoltre spiega come è divertente vedere l’occhio mancante di Thor apparire ancora una volta come un dettaglio importante nella saga di Infinity War/Endgame. Chiaro che questa concept art è stata chiaramente fatta prima che i fratelli Russo decidessero di fare in modo che Rocket Raccoon “aggiustasse” l’occhio di Thor in Avengers: Infinity War. Si tratta comunque di un’ulteriore indicazione su quante parti mobili ci sono ai Marvel Studios. Spiega inoltre perché a volte ci sono errori con i dettagli, come i poster di Avengers: Infinity War. In quest’ultimo la cicatrice dell’occhio di Thor è finita infatti sull’occhio sbagliato.

Taika Waititi esclude la presenza di Bro Thor

Di recente Taika Waititi ha chiarito come la presenza di Bro Thor in Thor: Love and Thunder sia praticamente da escludere. A precisa domanda il regista sembra spazzare via i dubbi: “Non abbiamo ancora capito se tornerà, ma non credo che lo farà”. Thor: Love and Thunder è il quarto film della saga su Thor, il Dio del Tuono interpretato da Chris Hemsworth e prodotto dai Marvel Studios. Il film fa parte della cosiddetta Fase 4 del Marvel Cinematic Universe. L’atteso film uscirà, molto probabilmente, il 18 febbraio 2022.