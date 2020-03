In arrivo un documentario sui Beatles di Peter Jackson

Disney ha annunciato nelle ultime ore che distribuirà il documentario dedicato ai Beatles realizzato dal grande regista Peter Jackson. Un racconto di una delle band più influenti della storia recente della musica nella propria fase finale. Al centro infatti ci sarà la realizzazione dell’ultimo album Let It Be e l’ultimo concerto dal vivo, direttamente dal tetto della propria casa discografica.

I Beatles raccontati da Peter Jackson arriveranno nelle sale

L’annuncio è arrivato direttamente dalla voce di Bob Iger durante il tradizionale meeting degli azionisti della Casa di Topolino. Il film arriverà nelle sale del Nord America il 4 settembre, per poi debuttare in tutto il mondo. Per realizzarlo Jackson ha attinto a un archivio di più di 55 ore di filmati inediti e 140 ore di registrazioni fra cui tante tracce mai ascoltate prima.

Tutto è passato attraverso un complesso processo di restauro a opera della neozelandese Park Road Post Production. A occuparsi delle musiche saranno invece Giles Martin e Sam Okell negli iconici Abbey Road Studios di Londra, immortalati dai Beatles in un iconico album.

Questo periodo dei Beatles era al centro anche di Let It Be – Un giorno con i Beatles, diretto da Michael Lindsay-Hogg, girato all’epoca. Questo nuovo documentario però porterà nuove informazioni sull’epoca conclusiva della storia di questa band immortale.

Peter Jackson ha così commentato l’annuncio del suo nuovo documentario sui Beatles:

“Lavorare a questo progetto è stata una gioiosa scoperta. Ho avuto il privilegio di essere come una mosca sul muro mentre la più grande band di tutti i tempi lavorava, suonava e creava capolavori. Sono entusiasta che Disney si sia fatta avanti come nostro distributore. Non potrebbe esserci di meglio per far vedere il nostro film al maggior numero di persone possibile“.

I membri della band ancora in vita hanno supportato in maniera entusiasta il progetto, insieme a Yoko Ono Lennon e Olivia Harrison.

Questo il commento di Paul McCartney:

“Sono davvero felice che Peter si sia immerso nei nostri archivi per realizzare un film che mostri la verità sui Beatles quando registravano insieme. Viene trasmessa l’amicizia e l’amore tra di noi e mi ricorda dei bellissimi e folli momenti passati insieme“.

Mentre queste sono state le parole di Ringo Starr:

“Sono davvero entusiasta per questo film. Peter è eccezionale ed è stato veramente fantastico guardare tutti quei filmati. C’erano ore e ore di immagini mentre ridevamo e suonavamo. C’era molta allegria e credo che Peter la trasmetterà. Penso che in questa versione ci sarà molta più pace e amore, rispecchiando come eravamo veramente“.