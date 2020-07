Ricomincio da capo potrebbe diventare una serie televisiva ideata come sequel della storia originale. Stephen Tobolowsky ha accennato al progetto, all’apparenza in fase di sviluppo, non rivelando però dettagli. Lo show ha lanciato la carriera di Bill Murray e Harold Ramis quasi 30 anni fa, diventando un vero e proprio cult.

Stephen Tobolowsky, intervistato da The Production Meeting, ha svelato ora un curioso retroscena. Mentre stava lavorando negli studi della Sony a uno show televisivo, è stato raggiunto da un produttore che gli ha spiegato che era in sviluppo una serie TV tratta da Ricomincio da capo. Pare, inoltre, sia arrivata la precisa richiesta di un’eventuale disponibilità a riprendere il ruolo di Ned Ryerson. L’attore ha risposto senza alcun tentennamento ‘Sì, certo’, senza aggiungere però alcun dettaglio. Stephen ha comunque confermato che gli eventi raccontati negli episodi sarebbero ambientati 30 anni dopo la fine del film.

Il cast di Ricomincio da capo

Scritto da Ramis e Danny Rubin da una storia di Rubin, Ricomincio da capo è incentrato sul cinico meteorologo televisivo Phil Connors mentre si dirige a Punxsutawney. Quest’ultimo si dirige in Pennsylvania per coprire l’evento annuale a tema, ma si ritrova intrappolato in un loop temporale che lo costringe a ripetere all’infinito il giorno 2 febbraio. Insieme a Bill Murray, il film presentava un cast che includeva Andie MacDowell (Ready or Not), Chris Elliott (Schitt’s Creek), Tobolowsky, Brian Doyle-Murray (Lodge 49), Marita Geraghty (Broadcast News) e Angela Paton (Trapped in Paradise).

Il regista Harold Ramis aveva inizialmente contattato prima Tom Hanks e poi Michael Keaton per il ruolo del protagonista, ma entrambi rifiutarono la parte. Alla fine fu Bill Murray, che Ramis conosceva molto bene avendo già lavorato diverse volte con lui in passato, ad accettare il ruolo. Il film rappresenta il debutto al cinema dell’attore Michael Shannon nel piccolo ruolo di Fred, il ragazzo che si deve sposare quel giorno.