Arrow: nel finale ci saranno riferimenti a Lanterna Verde?

Il finale di Arrow è ormai vicino e la domanda che molti fan si fanno e se vedremo Lanterna Verde. David Ramsey potrebbe averci dato un indizio importante. Durante Elseworlds il Flash di Terra-90 aveva chiesto a John come mai non indossasse il suo anello. Nella settima stagione di Arrow abbiamo scoperto che il suo patrigno è il generale Roy Stewart. Tutto ciò porterebbe alla trasformazione, in un certo senso, di John Diggle in John Stewart, storica Lanterna dei fumetti.

Ramsey parla di epilogo soddisfacente

Ecco le parole di David Ramsey a riguardo: “Nella famiglia Diggle ci sono molte questioni che devono essere risolte, in questi 10 episodi, e lo saranno. Dobbiamo scoprire cosa sta succedendo con Lanterna Verde”. Poi conclude: “Ci abbiamo fatto riferimento per una pazzesca quantità di tempo, dalla stagione 2 o 3, è giunto il momento di premere quel pulsante e da quello che so lo faremo presto”. Ormai siamo al traguardo e l’attore lascia buone speranze: “Meritate risposte e le avrete sicuramente. Ne parliamo da anni e penso che tutti alla fine della serie saranno felici dell’epilogo.”

Tutto sembra quindi portare ad una conclusione in questa direzione, considerando anche il prossimo progetto di Greg Berlanti. Il supervisore dell’Arrowverse ha in cantiere già da tempo The Green Lantern Corps, una nuova serie prodotta in collaborazione con la HBO. Il finale di Arrow andrà in onda il 28 gennaio.

